'Aqui não é Big Brother', diz Gabigol após classificação do Flamengo

Gabigol marcou o segundo gol da classificação flamenguista Crédito: Reprodução / Flamengo

Após a classificação do Flamengo sobre o Fluminense na noite desta quinta-feira (1º), Gabigol, autor do segundo gol da vitória rubro-negra descartou a suposta crise dentro do elenco flamenguista.

Arrascaeta abriu o placar para o Flamengo e Gabriel marcou o segundo gol nos minutos finais da partida, já nos acréscimos. Na entrevista ao fim do jogo, Gabi foi questionado sobre a crise e problemas de relacionamento que estariam acontecendo no vestiário, principalmente com o zagueiro David Luiz.

“Acho que o trabalho tem que ser feito desde os treinos, desde o Ninho. Tem muita gente que fala muita m****. Acho que vocês da imprensa cria algumas coisas e a torcida vem para o Maracanã com um pouco de má intenção com os jogadores. Isso nunca aconteceu aqui no clube, desde a época do Diego e do Arão”, disse o atacante.

“Temos problemas da gente com vocês da imprensa. Vocês criam coisa na cabeça do torcedor, criam coisa dentro do clube, vocês da imprensa tentam colocar”, complementou Gabriel, retrucando o repórter Eric Faria, da Rede Globo.

Ainda na entrevista, Gabigol afirmou que o Flamengo não é um ‘reality-show’, mas sim um grande time. “O Flamengo é nosso amor. Não é Big Brother, com câmera, fofoquinha. É um grande time, é o maior do Brasil, com jogadores de futebol atrás do sonho próprio e do sonho do clube”.

Com a vitória sobre o Fluminense, o Flamengo chegou a sete jogos de invencibilidade. Gabigol aproveitou o momento para defender o técnico Jorge Sampaoli, que foi contestado em diversos momentos desde sua chegada, há um mês e meio.

“Os resultados estavam acontecendo, só que aqui não é igual a pão, que entra a massa e sai pronto. O Sampaoli tem o DNA do Flamengo, o jeito do Flamengo e parece que está aqui há anos”, disse Gabriel.