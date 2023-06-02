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Copa do Brasil

'Aqui não é Big Brother', diz Gabigol após classificação do Flamengo

Atacante flamenguista marcou o segundo gol da vitória sobre o Fluminense e garantiu a classificação do Rubro-Negro para as quartas de final da Copa do Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2023 às 13:51

Publicado em 02 de Junho de 2023 às 13:51

Gabigol marcou o segundo gol da classificação flamenguista
Gabigol marcou o segundo gol da classificação flamenguista Crédito: Reprodução / Flamengo
Após a classificação do Flamengo sobre o Fluminense na noite desta quinta-feira (1º), Gabigol, autor do segundo gol da vitória rubro-negra descartou a suposta crise dentro do elenco flamenguista.
Arrascaeta abriu o placar para o Flamengo e Gabriel marcou o segundo gol nos minutos finais da partida, já nos acréscimos. Na entrevista ao fim do jogo, Gabi foi questionado sobre a crise e problemas de relacionamento que estariam acontecendo no vestiário, principalmente com o zagueiro David Luiz.
“Acho que o trabalho tem que ser feito desde os treinos, desde o Ninho. Tem muita gente que fala muita m****. Acho que vocês da imprensa cria algumas coisas e a torcida vem para o Maracanã com um pouco de má intenção com os jogadores. Isso nunca aconteceu aqui no clube, desde a época do Diego e do Arão”, disse o atacante.
“Temos problemas da gente com vocês da imprensa. Vocês criam coisa na cabeça do torcedor, criam coisa dentro do clube, vocês da imprensa tentam colocar”, complementou Gabriel, retrucando o repórter Eric Faria, da Rede Globo.

Ainda na entrevista, Gabigol afirmou que o Flamengo não é um ‘reality-show’, mas sim um grande time. “O Flamengo é nosso amor. Não é Big Brother, com câmera, fofoquinha. É um grande time, é o maior do Brasil, com jogadores de futebol atrás do sonho próprio e do sonho do clube”.
Com a vitória sobre o Fluminense, o Flamengo chegou a sete jogos de invencibilidade. Gabigol aproveitou o momento para defender o técnico Jorge Sampaoli, que foi contestado em diversos momentos desde sua chegada, há um mês e meio.
“Os resultados estavam acontecendo, só que aqui não é igual a pão, que entra a massa e sai pronto. O Sampaoli tem o DNA do Flamengo, o jeito do Flamengo e parece que está aqui há anos”, disse Gabriel.
O atacante rubro-negro também comparou o trabalho do argentino com os comandantes de Palmeiras e Fluminense. “O Abel [Ferreira] está há três anos [no Palmeiras], o Diniz há um ano [no Fluminense], você vê o desempenho deles. Não é porque perderam que o Diniz tem que ir embora. É claro que tem que haver cobranças, mas cobranças justas. Não tem que ter briguinha”, finalizou o camisa dez.

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