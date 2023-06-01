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Adeus ao craque

Técnico do PSG confirma que Lionel Messi vai se despedir do clube no sábado

O argentino tem contrato somente até o fim deste mês e não vinha negociando uma possível renovação com o clube parisiense
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 jun 2023 às 11:29

Publicado em 01 de Junho de 2023 às 11:29

Messi tem recebido criticas constantes no Paris Saint-Germain
Messi tem recebido criticas constantes no Paris Saint-Germain Crédito: Redes Sociais (@leomessi)
O técnico Christophe Galtier confirmou nesta quinta-feira (1º) que Lionel Messi vai mesmo deixar o Paris Saint-Germain. O atacante argentino vai fazer sua despedida pelo time de Paris na partida deste sábado, no Parque dos Príncipes, contra o Clermont, pela última rodada do Campeonato Francês.
"Tive o privilégio de treinar o melhor jogador da história do futebol. Será a última partida de Leo no Parque dos Príncipes contra o Clermont", afirmou Galtier, nesta quinta, em entrevista coletiva.
Trata-se da primeira vez que o clube confirma a saída de Messi, algo que já era dado como certo pela imprensa francesa nos últimos meses. O argentino tem contrato somente até o fim deste mês e não vinha negociando uma possível renovação com o clube parisiense.

A disposição de Messi de deixar o clube ficou escancarada no mês passado, quando ele fez uma viagem não autorizada pelo PSG para a Arábia Saudita, onde tem contratos comerciais. Perdeu praticamente uma semana inteira de treinos e criou um atrito público com a diretoria do clube.
Messi pediu desculpas publicamente ao clube ao voltar para a França, mas a essa altura já havia dado vazão a uma série de rumores sobre o seu futuro. E o futebol saudita se tornou uma das possibilidades para o campeão mundial pela seleção argentina na Copa do Mundo do Catar, no ano passado.
Há ainda a possibilidade de voltar ao Barcelona, a pedido do próprio técnico Xavi, seu ex-parceiro com a camisa do time catalão, na melhor fase de sua carreira. O atacante também poderia rumar para o futebol inglês.
Messi, se entrar em campo no sábado, vai deixar o PSG com 75 jogos disputados, 32 gols e 34 assistências. Em duas temporadas pelo clube parisiense, ele conquistou duas vezes o Campeonato Francês e uma Supercopa da França. Mas não esteve perto de alcançar o grande objetivo do time, que é o título da Liga dos Campeões.

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