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Lateral direito

Aposta de Diniz e super ofensivo, Vanderson barra Danilo após 5 anos

O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, confirmou que a escalação contra o Peru será diferente
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 out 2024 às 14:49

Publicado em 15 de Outubro de 2024 às 14:49

Vanderson terá uma chance para desbancar Danilo na seleção brasileira após cinco anos.
Vanderson será titular da seleção brasileira pela primeira vez contra o Peru. Crédito: Rafael Ribeiro CBF
Vanderson será titular da seleção brasileira pela primeira vez contra o Peru, nesta terça-feira (15), no Mané Garrincha.
Em baixa, Danilo vai para o banco de reservas. O jogador da Juventus tem status de titular absoluto do Brasil há cinco anos.
A opção de Dorival Júnior tem a ver com o objetivo de vencer e convencer diante do Peru após atuações ruins da seleção.
Danilo, zagueiro reserva da Juventus, ataca pouco, característica oposta em relação a Vanderson, que atua praticamente como um ala.
Se destacou muito no Grêmio, sempre percebi alguma dificuldade defensiva. Evoluiu muito nessa saída e ida para a França. É um jogador que vem numa crescente, assim como já tivemos outros laterais que deixaram boa impressão. William e Yan [Couto] da mesma forma, não tiveram a oportunidade que o Vanderson terá agora. Que ele faça da melhor forma, evoluiu muito e tem total condição de encontrar um caminho Dorival Júnior, sobre Vanderson
Vanderson tem um gol e três assistências em oito jogos pelo Monaco na temporada. Ele deu dois passes para gol na vitória do clube francês sobre o Barcelona na Liga dos Campeões.
Revelado pelo Grêmio, Vanderson jogou duas vezes pela seleção: uma com Ramón Menezes, outra com Fernando Diniz. Na terceira convocação, ele foi cortado por lesão no joelho em outubro de 2023.
Diniz apostava muito em Vanderson e pensava no atleta como titular antes da sua demissão neste ano. O atual treinador do Cruzeiro entende que o jovem de 23 anos tem capacidade para se tornar um lateral completo.
Cobiçado por clubes como Tottenham e Napoli recentemente, Vanderson se junta à corrida pela vaga aberta na lateral direita. Nomes como Emerson Royal, Yan Couto, William e Arthur não conseguiram se firmar ao lado de Danilo.

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