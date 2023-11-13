Após briga, Cruzeiro e Coritiba devem jogar sem torcida até o fim do Brasileiro

Após cenas lamentáveis de uma briga generalizada entre as torcidas de Coritiba e Cruzeiro, na 34ª rodada do Brasileirão, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) deve protocolar a decisão para que as equipes sejam punidas de forma preventiva pelos próximos 30 dias, jogando sem torcida até o fim do campeonato.
A decisão deve vir à tona nos próximos dias, após o presidente do STJD, José Perdiz, analisar as imagens da invasão da torcida cruzeirense, que foi seguida pela briga com torcedores do Coritiba, que também pularam o alambrado da Vila Capanema.
Caso a punição seja confirmada pelo órgão, as equipes vão disputar as próximas rodadas sem o apoio de suas torcidas, seja como mandante ou como visitante.
O Coritiba tem mais quatros jogos na Série A: dois em casa (Botafogo e Corinthians) e dois fora (Fluminense e Bragantino).
Por sua vez, o Cruzeiro tem seis confrontos, já que teve partidas adiadas pela CBF. Em casa, a Raposa recebe Vasco, Athletico-PR e Palmeiras. E viaja para enfrentar Fortaleza, Goiás e Botafogo.
Ainda neste ano, Vasco e Santos já sofreram as sanções do STJD, também por confusões em estádios.