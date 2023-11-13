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O que Palmeiras precisa na volta da data Fifa para ser campeão brasileiro?

Time alviverde chegou a 62 pontos e assumiu a primeira colocação após atropelar o Inter e deixar o Botafogo fora da liderança
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 nov 2023 às 14:08

Publicado em 13 de Novembro de 2023 às 14:08

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras Crédito: Cesar Greco
Palmeiras terminou a 34ª rodada na liderança do Brasileiro, mas não depende apenas de si para continuar no topo da tabela após a volta da Data Fifa.
O time alviverde chegou a 62 pontos e assumiu a primeira colocação após atropelar o Inter. Os comandados por Abel contaram com tropeços de Botafogo, que foi a 60 com o empate com o Bragantino, e do Grêmio, que continuou com 59 após a derrota para o Corinthians, para ficar na liderança isolada.
O Palmeiras, porém, possui um jogo a mais que o Botafogo e pode ser ultrapassado antes de voltar a campo. O Bragantino também tem uma partida a menos, mas só pode igualar a pontuação do atual líder mesmo se vencer o Flamengo e ficaria atrás no número de vitórias, primeiro critério de desempate (ficaria 18 a 17 para o time alviverde nesse cenário).
Portanto, o atual campeão depende de um novo tropeço do clube alvinegro carioca na volta da data Fifa para se manter em primeiro. O Botafogo enfrenta o Fortaleza no dia 23, no Castelão, e não ultrapassa o Palmeiras em caso de empate ou derrota.
Se o secador funcionar, o Palmeiras dependerá apenas de si para conquistar o 12º Brasileiro de sua história. Em caso de algum tropeço, o Alviverde dependerá de uma combinação de resultados dos demais candidatos para levantar o título.
O time de Abel enfrenta Fortaleza (fora), América-MG (casa), Fluminense (casa) e Cruzeiro (fora) nos quatro jogos restantes.

Como está a ponta da tabela?

  • Palmeiras: 62 pontos em 34 jogos (18 V, 26 SG)
  • Botafogo: 60 pontos em 33 jogos (18 V, 23 SG)
  • Grêmio: 59 pontos em 34 jogos (18 V, 7 SG)
  • Bragantino: 59 pontos em 33 jogos (16V, 17 SG)
  • Atlético-MG: 57 pontos em 34 jogos (16V, 16 SG)
  • Flamengo: 57 pontos em 33 jogos (16V, 13 SG)

Como pode ficar depois dos jogos atrasados?

  • Botafogo: 63 pontos em 34 jogos (19 V) - se vencer o Fortaleza
  • Palmeiras: 62 pontos em 34 jogos (18 V)
  • Bragantino: 62 pontos em 34 jogos (17 V) -se vencer o Flamengo
  • Flamengo: 60 pontos em 34 jogos (17 V) -se vencer o Bragantino
  • Grêmio: 59 pontos em 34 jogos (18 V)
  • Atlético-MG: 57 pontos em 34 jogos (16V)

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