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Tristeza

Aos 92 anos, Léo Batista é internado em estado grave no Rio

Conhecido por ser a "voz marcante", Léo Batista é um dos mais icônicos jornalistas esportivos do país
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 jan 2025 às 16:03

Publicado em 17 de Janeiro de 2025 às 16:03

Léo Batista, durante a cobertura da Copa do Mundo da Rússia, em 2018
Léo Batista, durante a cobertura da Copa do Mundo da Rússia, em 2018 Crédito: Estevam Avellar
O jornalista da Globo Léo Batista, 92, está internado em estado grave no hospital Rios D'Or, no Rio de Janeiro, após complicações por uma trombose (formação de coágulo sanguíneo em veia ou artéria).
A notícia foi divulgada primeiro pelo site Goiás 24 horas. Procurado, o hospital afirma que não pode dar mais informações. A família dele está em silêncio e não queria que ocorresse o vazamento da informação.
Léo Batista, cujo apelido é "voz marcante", está na Globo há mais de 50 anos e é um dos funcionários mais longevos do canal. Dentre suas contribuições para o esporte da emissora estão a cobertura de 13 Copas do Mundo e outras 13 Olimpíadas.
Dentre suas contribuições para o esporte da emissora estão a cobertura de 13 Copas do Mundo e outras 13 Olimpíadas.

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