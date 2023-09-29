Antony é reintegrado ao United após acusações de agressão contra ex-namorada

Antony foi acusado pela ex-namorada por casos de violência doméstica e ameaças Crédito: Reprodução / Redes Sociais

"Desde que as alegações foram feitas pela primeira vez em junho, Antony tem cooperado com os inquéritos policiais tanto no Brasil quanto no Reino Unido e continua a fazê-lo. Como empregador de Antony, o Manchester United decidiu que ele voltará aos treinos em Carrington e estará disponível para seleção, enquanto as investigações policiais continuam", disse o clube, em nota oficial.

"Como clube, condenamos atos de violência e abuso. Reconhecemos a importância de proteger todos os envolvidos nessa situação e reconhecemos o impacto que essas alegações têm sobre os sobreviventes de abusos", completa o comunicado.

A denúncia de Gabriela veio à tona em junho, após a influenciadora registrar um Boletim de Ocorrência na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo. Na época, Gabriela Cavallin pediu uma medida protetiva contra o ex-namorado. Segundo ela aponta no B.O., Antony a agrediu com chutes, puxões de cabelo e uma cabeçada. Também teria segurado seus braços e a jogado na cama.

Gabriela também levou o caso à polícia de Manchester. No inquérito que está realizado na Inglaterra, a influencer expôs imagens do que seria a última agressão cometida pelo jogador, que a teria deixado com uma lesão na mão direita, com os ossos dos dedos expostos. O jogador nega todas as acusações.