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André é liberado e Fluminense tem força máxima na Copa do Brasil

Clube carioca enfrenta o Corinthians na quarta-feira (24), às 19:30, pela semifinal da competição
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 ago 2022 às 17:38

Publicado em 23 de Agosto de 2022 às 17:38

André tem sido uma das peças fundamentais no esquema de Fernando Diniz
André tem sido uma das peças fundamentais no esquema de Fernando Diniz Crédito: Lenardo Brasil/Fluminense
O técnico Fernando Diniz ganhou um importante reforço nesta reta final de Copa do Brasil. A dúvida para o jogo era o volante André, que estava fortemente gripado. O jogador, no entanto, participou do treino desta terça e vai para o duelo o Corinthians, no Maracanã.
Poupado na partida em que o Fluminense goleou o Coritiba por 5 a 2 no sábado, pelo Campeonato Brasileiro, Ganso retorna para comandar o time no meio-campo e vai ter a ajuda de Nonato no setor para conduzir o time ao ataque.
Na frente, o argentino Cano deve ter a companhia de Arias e Matheus Martins, já que Fernando Diniz deve montar a equipe com três homens no ataque a fim de pressionar o Corinthians desde o início do jogo.

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Sem conquistar um título nacional desde 2012, o Fluminense encara, não só jogo deste meio de semana, pela Copa do Brasil, como importante, mas também a partida diante do Palmeiras, líder do Brasileiro, no final de semana. Os dois duelos vão ser disputado no Maracanã.
Outra boa notícia para o treinador é o retorno do zagueiro David Braz. O jogador sofreu uma lesão na coxa direita no início de julho e vinha fazendo tratamento. Reintegrado ao grupo, ele aumenta o leque de opções do treinador para o jogo desta quarta-feira contra o Corinthians, no Maracanã.
David Braz iniciou a temporada como titular, mas com a lesão deu lugar a Manoel, que se firmou no setor ao lado de Nino. Como Lucas Claro foi negociado com o futebol da Turquia, Diniz vinha relacionando somente um jogador de miolo de zaga nas partidas do Fluminense.
A comissão técnica estuda a opção de deixar o atleta como opção no banco de reservas para o duelo contra o Corinthians, mas a decisão vai sair após uma conversa do treinador com a sua comissão técnica.

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