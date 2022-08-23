Tite diz que talvez não tenha dado as oportunidades que devia a Dudu

Dudu vem mantendo uma regularidade de boas atuação nos últimos anos Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O técnico Tite, da seleção brasileira, afirmou que talvez não tenha dado as oportunidades que devia ao atacante Dudu, do Palmeiras.

Em entrevista à Band, o treinador foi questionado pelo apresentador Neto do motivo de não ter levado Dudu para a Copa do Mundo de 2018. O ex-jogador ainda declarou que o palmeirense não está no radar da comissão técnica do Brasil para o Mundial de 2022, o que fez Tite discordar.

"A gente tem que se localizar no tempo para fazer a observação. Talvez você esteja certo nas suas observações. Em 2018, eu coloquei que era um processo rápido e talvez não tenha nos dado o devido tempo para que nós déssemos chances e oportunidades. O Dudu veio em duas convocações. E aí é uma questão de escolha. Estou me remetendo no tempo atrás para poder te responder", disse Tite.

"É um processo que a gente tinha que montar a equipe, estruturar e talvez não tenha dado as devidas oportunidades que devesse, talvez, sim, assim como com outros, por esse tempo mais curto. Neste processo agora, ele está no radar. Para mim, o melhor jogador do Palmeiras ontem [contra o Flamengo, no último domingo] foi o Dudu", declarou o treinador, que citou a forte concorrência no ataque da seleção.