Goleiro erra nome da namorada em entrevista ao vivo: 'Vou apanhar em casa'

Eleito o melhor em campo no empate por 1 a 1 com a equipe do Vic Vic, o goleiro foi prestar uma homenagem para a amada em uma entrevista ao vivo e acabou errando o nome da namorada. Ao mandar um beijo, o jogador falou o nome de outra mulher, e ao perceber o erro, pediu a palavra novamente para se desculpar e brincou com a situação.