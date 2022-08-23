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Que situação

Goleiro erra nome da namorada em entrevista ao vivo: 'Vou apanhar em casa'

Kainan, goleiro de uma equipe de várzea de São Paulo, errou o nome da amada ao mandar um beijo para ela durante entrevista após o apito final
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2022 às 11:49

Publicado em 23 de Agosto de 2022 às 11:49

Goleiro errou o nome da namorada ao vivo
Goleiro errou o nome da namorada ao vivo Crédito: Reprodução / Várzea ao Vivo
O goleiro Kainan, do Esperança, equipe de várzea que participa da Copa da Paz em São Paulo, protagonizou uma situação que gerou repercussão nas redes sociais.
Eleito o melhor em campo no empate por 1 a 1 com a equipe do Vic Vic, o goleiro foi prestar uma homenagem para a amada em uma entrevista ao vivo e acabou errando o nome da namorada. Ao mandar um beijo, o jogador falou o nome de outra mulher, e ao perceber o erro, pediu a palavra novamente para se desculpar e brincou com a situação.
“Errei o nome da mulher. É Jucielly. vou apanhar em casa”, falou Kainan após o erro ao vivo.
Os torcedores que acompanhavam a transmissão ao vivo pelo YouTube perceberam a gafe e brincaram com o goleiro.
No Twitter, a hashtag ‘PerdoaJucielly’ foi compartilhada por Hugo Gloss, e gerou diversos comentários sobre o erro do atleta. “Cartão verde para o romantismo, e vermelho para a falta de memória”, escreveu Hugo.

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