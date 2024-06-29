  • Alemanha bate Dinamarca e avança na Euro em jogo com granizo, paralisação e VAR decisivo
Alemanha bate Dinamarca e avança na Euro em jogo com granizo, paralisação e VAR decisivo

Para as quartas de final, a equipe do técnico Julian Nagelsmann aguarda o vencedor do confronto entre Espanha e Geórgia, neste domingo, às 16h, em Colônia
Agência Estado

29 jun 2024 às 19:00

Publicado em 29 de Junho de 2024 às 19:00

Havertz (ao centro) abriu o placar para a equipe alemã Crédito: Divulgação / @Euro2024
A seleção da Alemanha superou uma paralisação de 24 minutos por causa da incidência de raios e tempestade de granizo em Dortmund, neste sábado (29), para vencer a Dinamarca por 2 a 0 e se classificar às quartas de final da Eurocopa, diante de sua torcida. O confronto teve atuação decisiva do árbitro de vídeo, que anulou um gol dos dinamarqueses por um impedimento milimétrico e, na sequência, flagrou um toque de mão que originou o pênalti do primeiro gol dos anfitriões.
Para as quartas de final, a equipe do técnico Julian Nagelsmann aguarda o vencedor do confronto entre Espanha e Geórgia, neste domingo, às 16h (horário de Brasília), em Colônia. O duelo das quartas de final está marcado para a próxima sexta-feira, às 13h (de Brasília), em Stuttgart.

O jogo

Empurrada pela torcida, a Alemanha partiu para cima dos dinamarqueses após o apito inicial. Logo aos 3 minutos, Schlotterbeck aproveitou a cobrança de escanteio do lado esquerdo e escorou de cabeça para a rede, mas o gol foi anulado por falta cometida por Kimmich na área.
Aos 6 minutos, Kimmich chutou forte de fora da área e exigiu boa defesa de Schmeichel. Na sequência, o goleiro impediu o gol em nova tentativa de Schlotterbeck pelo alto. Aos 9, Havertz recebeu o lançamento de Rüdiger e bateu de primeira, do lado esquerdo da área, para outra defesa de Schmeichel.
Os alemães impunham um ritmo forte e marcavam a saída do conjunto vermelho ainda no campo ofensivo, deixando o adversário completamente acuado. A primeira chegada com perigo da Dinamarca ocorreu apenas aos 20 minutos. Eriksen dominou um lançamento longo de Andersen, mas teve seu chute frontal à meta de Neuer bloqueado por Rüdiger. Três minutos depois, Maehle recebeu o passe de Eriksen à esquerda, próximo à pequena área, e bateu por cima do gol.
Quando a Dinamarca finalmente se encontrou no jogo e equilibrou as ações, aos 35, a partida foi interrompida em decorrência do mau tempo e da queda de raios nas proximidades do estádio. Houve relâmpagos e até chuva de granizo sobre o gramado.
Na retomada do jogo, após 24 minutos, a Alemanha recuperou seu ímpeto ofensivo. Em posição frontal ao gol, próximo da pequena área, Havertz aproveitou o cruzamento da esquerda e cabeceou à queima-roupa, mas Schmeichel defendeu no reflexo e salvou a Dinamarca. No lance seguinte, mais uma vez Schlotterbeck arriscou da segunda trave, desta vez com os pés, mas mandou a bola à direita do goleiro.

A Dinamarca voltou a assustar os alemães no final do primeiro tempo. Aos 44, em contra-ataque rápido, Delaney rolou a bola para Hojlund finalizar, próximo à marca do pênalti, mas Neuer se antecipou, fechou o ângulo e salvou os anfitriões. A etapa final começou movimentada. Em menos de 5 minutos, o zagueiro Andersen viu o VAR, o árbitro de vídeo, anular o seu gol por um impedimento milimétrico para, na jogada seguinte, captar um toque de mão do camisa 2 na área dinamarquesa. Aos 7, Havertz cobrou o pênalti no canto esquerdo de Schmeichel para inaugurar o placar para a Alemanha.
O gol abalou os dinamarqueses e os anfitriões continuaram melhores em campo. Aos 13 minutos, Havertz arrancou do meio-campo, pela esquerda, invadiu a área, deu uma cavadinha na saída de Schmeichel, mas mandou a bola à direita do gol. Cinco minutos depois, o camisa 7 da Alemanha chegou à linha de fundo e rolou para Sané, livre no meio da área, desperdiçar a chance de ampliar a vantagem.
Aos 22, porém, do campo defensivo, Schlotterbeck lançou Musiala pela esquerda, por trás da defesa dinamarquesa, o meia avançou em velocidade, livre, e tocou cruzado na saída do goleiro para anotar 2 a 0.
Com a vantagem, a Alemanha reduziu o ritmo, mas manteve o controle da posse de bola. Antes do apito final, Wirtz teve seu gol anulado por impedimento e Havertz parou em Schmeichel, mas o placar estava de bom tamanho.

