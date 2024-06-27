Copa América dos minicampos tem pior média de gols da história. Entenda

Endrick é mais dos nomes a constar na Seleção para a Copa América Crédito: Reprodução/CBF

Se terminasse nesta quinta-feira (27), a Copa América 2024 teria a pior média de gols da história. O torneio deste ano é disputado por 16 seleções, mas em campos com dimensões reduzidas em relação ao padrão Fifa. Depois de 12 jogos, a média de gols da Copa América está em 1,83 por partida. Ao todo, são 22 gols marcados. Nenhuma das edições anteriores do torneio tem números tão baixos. Esse recorte conta a partir da edição de 1975, quando o torneio deixou de ser Sul-Americano e virou Copa América.

É a primeira vez que o torneio é disputado nos campos com dimensão 100m x 64m, por mais que a Copa América tenha mudado de formato e variado o número de participantes. O espaço menor facilita para as defesas e times que jogam na retranca, segundo técnicos e jogadores.

Mas o baixo número de gols também pode ser um indicativo de maior equilíbrio entre as seleções do continente. O cenário, claro, pode mudar nos próximos jogos já que há muita água para correr. Dois jogos terminaram em 0 a 0: Brasil x Costa Rica e Peru x Chile. A edição mais recente, em 2021, no Brasil, teve 2,32 gols/partida. Numa comparação apenas com os 12 primeiros jogos de 2021, o estágio atual do torneio, a média estava em 2,17 gols/partida. Ou seja, a média subiu com o desenrolar da competição.

E se o paralelo for com um torneio também com 16 seleções, nos Estados Unidos? A edição 2016 teve 2,84 gols/jogo. Mas não teve campos reduzidos. Na edição 2024, os placares mais robustos foram em vitórias de sul-americanos sobre seleções da Concacaf: Uruguai e Equador fizeram 3 a 1 sobre Panamá e Jamaica, respectivamente.

A média de gols da Copa América