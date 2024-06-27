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Totó ou Soçaite?

Copa América dos minicampos tem pior média de gols da história. Entenda

É a primeira vez que o torneio é disputado nos campos com dimensão 100m x 64m. O espaço menor facilita para as defesas e times que jogam na retranca.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jun 2024 às 11:38

Publicado em 27 de Junho de 2024 às 11:38

Endrick é mais dos nomes a constar na Seleção para a Copa América
Endrick é mais dos nomes a constar na Seleção para a Copa América Crédito: Reprodução/CBF
Se terminasse nesta quinta-feira (27), a Copa América 2024 teria a pior média de gols da história. O torneio deste ano é disputado por 16 seleções, mas em campos com dimensões reduzidas em relação ao padrão Fifa. Depois de 12 jogos, a média de gols da Copa América está em 1,83 por partida. Ao todo, são 22 gols marcados. Nenhuma das edições anteriores do torneio tem números tão baixos. Esse recorte conta a partir da edição de 1975, quando o torneio deixou de ser Sul-Americano e virou Copa América.
É a primeira vez que o torneio é disputado nos campos com dimensão 100m x 64m, por mais que a Copa América tenha mudado de formato e variado o número de participantes. O espaço menor facilita para as defesas e times que jogam na retranca, segundo técnicos e jogadores.
Mas o baixo número de gols também pode ser um indicativo de maior equilíbrio entre as seleções do continente. O cenário, claro, pode mudar nos próximos jogos já que há muita água para correr. Dois jogos terminaram em 0 a 0: Brasil x Costa Rica e Peru x Chile. A edição mais recente, em 2021, no Brasil, teve 2,32 gols/partida. Numa comparação apenas com os 12 primeiros jogos de 2021, o estágio atual do torneio, a média estava em 2,17 gols/partida. Ou seja, a média subiu com o desenrolar da competição.
E se o paralelo for com um torneio também com 16 seleções, nos Estados Unidos? A edição 2016 teve 2,84 gols/jogo. Mas não teve campos reduzidos. Na edição 2024, os placares mais robustos foram em vitórias de sul-americanos sobre seleções da Concacaf: Uruguai e Equador fizeram 3 a 1 sobre Panamá e Jamaica, respectivamente.

A média de gols da Copa América

  • 2024 (depois de 12 jogos) - 1,83
  • 2021 - 2,32*
  • 2019 - 2,31
  • 2016 - 2,84
  • 2015 - 2,27
  • 2011 - 2,08
  • 2007 - 3,31
  • 2004 - 3
  • 2001 - 2,31
  • 1999 - 2,85
  • 1997 - 2,62
  • 1995 - 2,65
  • 1993 - 2,46
  • 1991 - 2,81
  • 1989 - 2,12
  • 1987 - 2,54
  • 1983 - 2,29
  • 1979 - 2,52
  • 1975 - 2,93
  • *de 2021 para baixo, o número é a média final de gols do torneio

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