Vitória acerta com Aloísio para o Campeonato Brasileiro Série D

O Vitória fechou com mais um reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. Trata-se do meia-atacante Aloísio, de 37 anos. O jogador estava no Brasiliense e no futebol capixaba atuou pelo Real Noroeste em 2020. O nome foi mapeado em um trabalho conjunto entre diretoria e comissão técnica, que avaliaram e aprovaram a contratação. Ele se integra ao grupo na próxima segunda-feira (01).