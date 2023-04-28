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Ex-Real Noroeste

Vitória acerta com Aloísio para o Campeonato Brasileiro Série D

Jogador de 37 anos estava no Brasiliense e reforça o Alvianil de Bento Ferreira na competição nacional. É o sexto reforço da equipe até o momento

Publicado em 28 de Abril de 2023 às 13:31

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

28 abr 2023 às 13:31
Aloísio tem experiência no Campeonato Brasileiro Série D
Aloísio tem experiência no Campeonato Brasileiro Série D Crédito: André Gomes/Brasiliense FC
O Vitória fechou com mais um reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. Trata-se do meia-atacante Aloísio, de 37 anos. O jogador estava no Brasiliense e no futebol capixaba atuou pelo Real Noroeste em 2020. O nome foi mapeado em um trabalho conjunto entre diretoria e comissão técnica, que avaliaram e aprovaram a contratação. Ele se integra ao grupo na próxima segunda-feira (01).
O atleta acumula experiência na competição. Ele disputou a Série D duas vezes, uma pelo Real Noroeste, e a outra já na equipe de Brasília. Seu currículo acumula passagens por América-RN, São Caetano, Santo André, Criciúma, CRB, Sampaio Corrêa, Vila Nova, Brasil de Pelotas, Americano-RJ e Aparecidense, além do Hajer Club, da Arábia Saudita.

Outros reforços

Pensando na disputa do Campeonato Brasileiro Série D, o Vitória tem trazido jogadores para reforçar o elenco. Além de Aloísio, o clube apresentou na manhã da última quarta-feira (26) cinco reforços: o goleiro Jhonathan, os zagueiros William Gaúcho e Vitão, o lateral Breno Santos e o atacante Marcudinho. A diretoria pretende trazer pelo menos mais um nome para disputar a competição.

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