Vitória acerta com Aloísio para o Campeonato Brasileiro Série D

O Vitória fechou com mais um reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. Trata-se do meia-atacante Aloísio, de 37 anos. O jogador estava no Brasiliense e no futebol capixaba atuou pelo Real Noroeste em 2020. O nome foi mapeado em um trabalho conjunto entre diretoria e comissão técnica, que avaliaram e aprovaram a contratação. Ele se integra ao grupo na próxima segunda-feira (01).
O atleta acumula experiência na competição. Ele disputou a Série D duas vezes, uma pelo Real Noroeste, e a outra já na equipe de Brasília. Seu currículo acumula passagens por América-RN, São Caetano, Santo André, Criciúma, CRB, Sampaio Corrêa, Vila Nova, Brasil de Pelotas, Americano-RJ e Aparecidense, além do Hajer Club, da Arábia Saudita.
Outros reforços
Pensando na disputa do Campeonato Brasileiro Série D, o Vitória tem trazido jogadores para reforçar o elenco. Além de Aloísio, o clube apresentou na manhã da última quarta-feira (26) cinco reforços: o goleiro Jhonathan, os zagueiros William Gaúcho e Vitão, o lateral Breno Santos e o atacante Marcudinho. A diretoria pretende trazer pelo menos mais um nome para disputar a competição.