Túlio Maravilha jogará apenas jogos como mandante na Série B do Capixabão

Anunciado pelo Sport Club Brasil Capixaba, da Serra, Túlio Maravilha só irá entrar em campo em partidas em que o clube serrano será mandante.
O contrato do jogador foi firmado até o fim do primeiro turno do Capixabão Série B, e em caso de classificação para a próxima fase, Túlio irá continuar disputando as partidas com a equipe na sequência da temporada.
A ideia é que a receita gerada com a presença do craque nos jogos, seja convertida apenas para o clube que o contratou. Portanto, Túlio não entrará em campo em partidas em que o Brasil Capixaba seja visitante, para não gerar lucro aos demais clubes.
Além disso, o jogador não irá se firmar em moradia no Espírito Santo. De acordo com o craque, ele virá semanalmente para o Estado e fará a preparação física das quartas-feiras até a véspera dos jogos do estadual, que ocorrem aos sábados e domingos.
Atuando pelo time capixaba, Túlio, que está com 53 anos, pode entrar para o Livro dos Recordes como o jogador mais velho em atividade por um clube profissional no Brasil. Além do centroavante, o goleiro capixaba e companheiro de equipe, Pacato, de 50 anos, também pode ser registrado no livro como o goleiro mais experiente a entrar em campo.