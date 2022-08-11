Túlio Maravilha jogará apenas jogos como mandante na Série B do Capixabão

O contrato do jogador foi firmado até o fim do primeiro turno do Capixabão Série B, e em caso de classificação para a próxima fase, Túlio irá continuar disputando as partidas com a equipe na sequência da temporada.

A ideia é que a receita gerada com a presença do craque nos jogos, seja convertida apenas para o clube que o contratou. Portanto, Túlio não entrará em campo em partidas em que o Brasil Capixaba seja visitante, para não gerar lucro aos demais clubes.