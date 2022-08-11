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Túlio Maravilha jogará apenas jogos como mandante na Série B do Capixabão

Contrato com clube da Serra prevê que o jogador atue apenas em jogos em que seja mandante, visando não gerar lucro com bilheteria aos demais clubes da competição
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

11 ago 2022 às 17:11

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 17:11

Túlio jogará pelo Sport Club Brasil Capixaba
Túlio jogará pelo Sport Club Brasil Capixaba Crédito: Vitor Nicchio
Anunciado pelo Sport Club Brasil Capixaba, da Serra, Túlio Maravilha só irá entrar em campo em partidas em que o clube serrano será mandante.
O contrato do jogador foi firmado até o fim do primeiro turno do Capixabão Série B, e em caso de classificação para a próxima fase, Túlio irá continuar disputando as partidas com a equipe na sequência da temporada.
A ideia é que a receita gerada com a presença do craque nos jogos, seja convertida apenas para o clube que o contratou. Portanto, Túlio não entrará em campo em partidas em que o Brasil Capixaba seja visitante, para não gerar lucro aos demais clubes.
Além disso, o jogador não irá se firmar em moradia no Espírito Santo. De acordo com o craque, ele virá semanalmente para o Estado e fará a preparação física das quartas-feiras até a véspera dos jogos do estadual, que ocorrem aos sábados e domingos.
Atuando pelo time capixaba, Túlio, que está com 53 anos, pode entrar para o Livro dos Recordes como o jogador mais velho em atividade por um clube profissional no Brasil. Além do centroavante, o goleiro capixaba e companheiro de equipe, Pacato, de 50 anos, também pode ser registrado no livro como o goleiro mais experiente a entrar em campo.

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