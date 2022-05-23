Torcedor é preso por importunação sexual contra duas mulheres em jogo do Nova Venécia

Zenor Pedrosa, estádio onde o Nova Venécia manda seus jogos Crédito: Nova Venécia FC/Divulgação

Dois casos de importunação sexual foram registrados no estádio Zenor Pedrosa Rocha, em Nova Venécia, Região Noroeste do Espírito Santo. Na tarde deste domingo (22), durante a partida entre Nova Venécia e Caldense, pela Série D do Campeonato Brasileiro, um homem foi autuado e encaminhado ao sistema prisional pelo crime contra duas mulheres.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem, que não teve a identidade revelada, tentou beijar à força uma mulher de 22 anos, que é funcionária do Nova Venécia. Ela relatou que o homem pegou sua mão e tentou beijá-la. Depois disso, ele ainda perguntou se ela tinha interesse de manter relações sexuais com ele.

Após importunar a profissional do clube na arquibancada, a PM foi acionada, mas não encontrou o homem no patrulhamento. Depois do apito final, uma segunda vítima, uma mulher de 25 anos, relatou ter sido agarrada pelos cabelos na presença do noivo e do pai.

Na partida entre Nova Venécia e Caldense, 983 torcedores estiveram presentes. Já fora do estádio, o homem foi identificado, detido e encaminhado para a 17ª Delegacia Regional, onde permanece preso.

NOTA OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR

"Foi realizado o patrulhamento, mas o homem não foi encontrado. Logo após o término do evento, os militares foram novamente solicitados por uma segunda vítima, de 25 anos. Ela disse que ao passar próximo de um homem, este agarrou seus cabelos e afirmou que queria manter relações sexuais com ela. A vítima solicitou que ele a soltasse, porém ele repetiu a frase na presença do noivo e do seu pai. Após buscas, o indivíduo foi localizado, detido e encaminhado para a Delegacia Regional do município."

POSICIONAMENTO DO NOVA VENÉCIA