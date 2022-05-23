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Série D

Torcedor é preso por importunação sexual contra duas mulheres em jogo do Nova Venécia

Polícia Militar foi acionada em razão dos crimes cometidos no estádio Zenor Pedrosa na partida entre Nova Venécia e CAldense

Publicado em 23 de Maio de 2022 às 19:30

Vitor Nicchio

Vitor Nicchio

Publicado em 

23 mai 2022 às 19:30
Zenor Pedrosa, estádio onde o Nova Venécia manda seus jogos
Zenor Pedrosa, estádio onde o Nova Venécia manda seus jogos Crédito: Nova Venécia FC/Divulgação
Dois casos de importunação sexual foram registrados no estádio Zenor Pedrosa Rocha, em Nova Venécia, Região Noroeste do Espírito Santo. Na tarde deste domingo (22), durante a partida entre Nova Venécia e Caldense, pela Série D do Campeonato Brasileiro, um homem foi autuado e encaminhado ao sistema prisional pelo crime contra duas mulheres. 
De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem, que não teve a identidade revelada, tentou beijar à força uma mulher de 22 anos, que é funcionária do Nova Venécia. Ela relatou que o homem pegou sua mão e tentou beijá-la. Depois disso, ele ainda perguntou se ela tinha interesse de manter relações sexuais com ele. 

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Após importunar a profissional do clube na arquibancada, a PM foi acionada, mas não encontrou o homem no patrulhamento. Depois do apito final, uma segunda vítima, uma mulher de 25 anos, relatou ter sido agarrada pelos cabelos na presença do noivo e do pai.  
Na partida entre Nova Venécia e Caldense, 983 torcedores estiveram presentes. Já fora do estádio, o homem foi identificado, detido e encaminhado para a 17ª Delegacia Regional, onde permanece preso.

NOTA OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR

"Foi realizado o patrulhamento, mas o homem não foi encontrado. Logo após o término do evento, os militares foram novamente solicitados por uma segunda vítima, de 25 anos. Ela disse que ao passar próximo de um homem, este agarrou seus cabelos e afirmou que queria manter relações sexuais com ela. A vítima solicitou que ele a soltasse, porém ele repetiu a frase na presença do noivo e do seu pai. Após buscas, o indivíduo foi localizado, detido e encaminhado para a Delegacia Regional do município." 

POSICIONAMENTO DO NOVA VENÉCIA

O Nova Venécia Futebol Clube, que tem se posicionado constantemente pelas redes sociais, em relação à violência contra a mulher, repudiou o crime. Em nota, o Leão do Norte afirma que o torcedor foi desligado do quadro de sócios e está proibido de frequentar os jogos da equipe capixaba. O clube também se colocou à disposição para prestar todo apoio necessário às vítimas.

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