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Futebol Capixaba

Tony volta ao Vitória e busca o pentacampeonato da Copa ES

Esta é a segunda passagem do atacante pelo Alvianil, que prometeu muita entrega dentro de campo em entrevista coletiva
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2024 às 19:04

Publicado em 01 de Julho de 2024 às 19:04

Tony foi apresentado pelo Vitória nesta segunda-feira (1)
Tony foi apresentado pelo Vitória nesta segunda-feira (1) Crédito: Clara Fafá/ Vitória FC
Antonio Rosa Ribeiro, o Tony, é um velho conhecido do torcedor do Vitória, e é mais um dos reforços do clube para a disputa da Copa Espírito Santo. O atacante, 31 anos, foi apresentado na tarde desta segunda-feira (1) no Estádio Salvador Costa.
Tony vem do Sergipe, time que atualmente disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. O jogador defendeu o Alvianil em 2023 e anotou 15 gols em 26 jogos - disputando Capixabão, Copa do Brasil e Série D.
Em entrevista coletiva, Tony disse que chegou para somar ao atual elenco e destacou a disputa sadia pela titularidade com Patrick, atual centroavante e artilheiro do Vitória. “É como eu falo, eu vim pra somar. É um ótimo jogador, eu já conhecia de outras competições, de outros times e a concorrência vai ser boa, vai ser uma disputa sadia. É bom que vai dar dor de cabeça para o professor”, citou ele.
Tony ainda completou falando que a torcida e seus companheiros já o conhecem e sabem o que esperar: entrega, dedicação e gols. “Vou ajudar os meus companheiros dentro de campo com gols e assistências, e muita dedicação, porque eles já conhecem o meu estilo de jogo”.
O clube encerrou a sua participação no Capixabão deste ano precocemente, caindo para o Rio Branco-VN na semifinal. Desde então, foram 19 contratações, incluindo a chegada de Tony.
O Vitória terminou a primeira fase da Copa ES na terceira colocação, com 16 gols marcados em 8 jogos, e estreia na segunda fase da competição na próxima quarta-feira (3), contra o Real Noroeste, em Águia Branca. O primeiro jogo em casa será no sábado (6), contra o Vilavelhense.

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