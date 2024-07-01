Tony volta ao Vitória e busca o pentacampeonato da Copa ES

Tony foi apresentado pelo Vitória nesta segunda-feira (1) Crédito: Clara Fafá/ Vitória FC

Antonio Rosa Ribeiro, o Tony, é um velho conhecido do torcedor do Vitória, e é mais um dos reforços do clube para a disputa da Copa Espírito Santo. O atacante, 31 anos, foi apresentado na tarde desta segunda-feira (1) no Estádio Salvador Costa.

Tony vem do Sergipe, time que atualmente disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. O jogador defendeu o Alvianil em 2023 e anotou 15 gols em 26 jogos - disputando Capixabão, Copa do Brasil e Série D.

Em entrevista coletiva, Tony disse que chegou para somar ao atual elenco e destacou a disputa sadia pela titularidade com Patrick, atual centroavante e artilheiro do Vitória. “É como eu falo, eu vim pra somar. É um ótimo jogador, eu já conhecia de outras competições, de outros times e a concorrência vai ser boa, vai ser uma disputa sadia. É bom que vai dar dor de cabeça para o professor”, citou ele.

Tony ainda completou falando que a torcida e seus companheiros já o conhecem e sabem o que esperar: entrega, dedicação e gols. “Vou ajudar os meus companheiros dentro de campo com gols e assistências, e muita dedicação, porque eles já conhecem o meu estilo de jogo”.

O clube encerrou a sua participação no Capixabão deste ano precocemente, caindo para o Rio Branco-VN na semifinal. Desde então, foram 19 contratações, incluindo a chegada de Tony.