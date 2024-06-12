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Caso de Polícia

Árbitro que sacou arma em jogo amador na Serra foi afastado pela FES

Jhon Allif Vargas Maciel, árbitro federado e que já atuou no Capixabão, foi agredido com dois socos no rosto em partida de futebol amador e buscou uma arma no carro
Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

12 jun 2024 às 11:53

Publicado em 12 de Junho de 2024 às 11:53

A Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) afastou por tempo indeterminado o árbitro Jhon Allif Vargas Maciel que sacou uma arma e ameaçou um jogador que o havia agredido com dois socos em uma partida de futebol realizada na noite de sexta-feira (7) no município da Serra, na Grande Vitória. Jhon Allif é federado e inclusive fez sua estreia no Campeonato Capixaba neste ano, mas o jogo em questão era de um campeonato amador, que não é organizado pela FES.
A reportagem tentou falar com o árbitro, mas ele não respondeu às tentativas de contato. Em nota, a FES informou que a Comissão de Arbitragem da entidade "aguardará a apuração legal dos fatos por parte dos órgãos de segurança, sem fazer juízo de valor, de forma que o árbitro possa exercer, plenamente, o seu direito de contraditório e ampla defesa".
A FES também reforçou que a partida era um jogo do Campeonato Jacaraípe, e não era organizada pela federação. "A entidade reitera o seu compromisso com o Fair Play e o combate à manifestação violenta de quem quer que seja dentro dos campos de futebol", finalizou a nota.

Nota na Íntegra

A Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo, considerando os fatos amplamente divulgados nos canais de imprensa, por ocasião de uma partida de futebol, não organizada pela FES, ocorrida no campo do bairro Costa Dourada, pelo Campeonato de Jacaraípe, Serra-ES, resolve, por intermédio da Comissão de Arbitragem, afastar, por tempo indeterminado, o árbitro Jhon Allif Vargas Maciel de suas atividades, em jogos das competições organizadas pela FES. 
A Comissão de Arbitragem da FES aguardará toda a apuração legal dos fatos por parte dos órgãos de segurança, sem fazer juízo de valor, de forma que o árbitro possa exercer, plenamente, o seu direito de contraditório e ampla defesa.
A entidade reitera o seu compromisso com o Fair Play e o combate à manifestação violenta de quem quer que seja dentro dos campos de futebol. 

Relembre o Caso

A confusão aconteceu na noite de sexta-feira (7) poucos minutos após a partida começar em um campo de futebol localizado no bairro Costa Dourada, na região de Jacaraípe. O jogo fazia parte da 2ª rodada da fase de grupos do Campeonato Jacaraípe. 
Em vídeos gravados por populares (assista no começo da reportagem), é possível ver o jogo interrompido e pessoas aglomeradas ao redor do árbitro. Logo em seguida, Jhon Allif Vargas Maciel corre em direção a um veículo estacionado próximo ao local e volta com uma arma na mão direita. Outros dois homens tentam contê-lo, enquanto as pessoas ao redor correm assustadas.  
O árbitro agredido compareceu à 3ª Delegacia Regional da Serra e registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal. Questionada, a Polícia Militar disse que não foi acionada para atender a ocorrência. Questionada, a Polícia Militar disse que não foi acionada para atender a ocorrência.

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