Árbitro que sacou arma em jogo amador na Serra foi afastado pela FES

A reportagem tentou falar com o árbitro, mas ele não respondeu às tentativas de contato. Em nota, a FES informou que a Comissão de Arbitragem da entidade "aguardará a apuração legal dos fatos por parte dos órgãos de segurança, sem fazer juízo de valor, de forma que o árbitro possa exercer, plenamente, o seu direito de contraditório e ampla defesa".

A FES também reforçou que a partida era um jogo do Campeonato Jacaraípe, e não era organizada pela federação. "A entidade reitera o seu compromisso com o Fair Play e o combate à manifestação violenta de quem quer que seja dentro dos campos de futebol", finalizou a nota.

Nota na Íntegra

A Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo, considerando os fatos amplamente divulgados nos canais de imprensa, por ocasião de uma partida de futebol, não organizada pela FES, ocorrida no campo do bairro Costa Dourada, pelo Campeonato de Jacaraípe, Serra-ES, resolve, por intermédio da Comissão de Arbitragem, afastar, por tempo indeterminado, o árbitro Jhon Allif Vargas Maciel de suas atividades, em jogos das competições organizadas pela FES.

A Comissão de Arbitragem da FES aguardará toda a apuração legal dos fatos por parte dos órgãos de segurança, sem fazer juízo de valor, de forma que o árbitro possa exercer, plenamente, o seu direito de contraditório e ampla defesa.

A entidade reitera o seu compromisso com o Fair Play e o combate à manifestação violenta de quem quer que seja dentro dos campos de futebol.

Relembre o Caso

A confusão aconteceu na noite de sexta-feira (7) poucos minutos após a partida começar em um campo de futebol localizado no bairro Costa Dourada, na região de Jacaraípe. O jogo fazia parte da 2ª rodada da fase de grupos do Campeonato Jacaraípe.

Em vídeos gravados por populares (assista no começo da reportagem), é possível ver o jogo interrompido e pessoas aglomeradas ao redor do árbitro. Logo em seguida, Jhon Allif Vargas Maciel corre em direção a um veículo estacionado próximo ao local e volta com uma arma na mão direita. Outros dois homens tentam contê-lo, enquanto as pessoas ao redor correm assustadas.