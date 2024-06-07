Engenheiro Araripe, estádio da Desportiva Ferroviária Crédito: Vitor Jubini

Alvo de uma batalha judicial, o estádio Engenheiro Araripe, da Desportiva Ferroviária, pode ser tornar patrimônio cultural material do Estado do Espírito Santo. Nesta semana, a deputada estadual Janete de Sá (PSB) protocolou na Assembleia Legislativa um projeto de lei com essa finalidade.

De acordo com o texto, o patrimônio cultural material abrangeria o campo de futebol, as arquibancadas, a parte de trás do estádio (usada como área de treinamento) e a arquibancada que abriga o Complexo Municipal Educacional Público “Eliezer Batista".

Your browser does not support the audio element. Projeto de Lei pode fazer Engenheiro Araripe se tornar patrimônio cultural do ES

Inaugurado em 1966, o Engenheiro Araripe foi palco de jogos históricos da Desportiva Ferroviária, em todas as divisões do Campeonato Brasileiro, recebeu craques como Zico, Rivelino, Roberto Dinamite e até Ronaldo Fenômeno, em 1996, na única vez que a Seleção Brasileira esteve no Espírito Santo.

A deputada Janete de Sá, autora do projeto de lei, destaca a relevância histórica do Engenheiro Araripe para o Estado. "Salta aos olhos a relevância do Estádio Engenheiro Araripe no contexto da história e na formação da cultura do povo capixaba, motivo pelo qual a aderência a esta proposição legislativa busca salvaguardar a memória do povo capixaba."

A parlamentar deve pedir urgência para a proposta entrar logo na sessão, onde será lido e encaminhado para as comissões afins, para cada uma dar um parecer. Seguindo o trâmite, o projeto volta para a sessão, é lido e passado para o governador sancionar a lei.

De acordo com o advogado Thiago Rodrigues, a declaração do Engenheiro Araripe como patrimônio cultural material do Estado do Espírito Santo ainda não impede que o mesmo seja demolido, caso a Desportiva Ferroviária sofra uma derrota na justiça. Porém, a declaração é considerada uma etapa inicial para o tombamento, que possui regras que limita o exercício da propriedade privada.

O que é um patrimônio cultural material?