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Luto no futebol

Morre Adjalma, goleiro capixaba que levou gol de Pelé em jogo no ES

Lenda do futebol capixaba e ídolo de Santo Antônio e Desportiva, Adjalma morreu aos 98 anos, neste sábado (8)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2024 às 21:00

Publicado em 08 de Junho de 2024 às 21:00

Adjalma, goleiro do Santo Antônio que levou gol de Pelé no Espírito Santo
Adjalma, goleiro que levou gol de Pelé no Espírito Santo, morreu aos 98 anos Crédito: Vitor Jubini
O ex-goleiro Adjalma Francisco Teixeira, ídolo da Desportiva Ferroviária, morreu neste sábado (8), aos 98 anos. Lenda do futebol capixaba, ele foi o goleiro que sofreu o único gol feito por Pelé em um jogo no Espírito Santo, na década de 1960. Ele também foi tricampeão estadual pelo extinto Santo Antônio Futebol Clube.
O comunicado da morte do ex-jogador foi feito por meio das redes sociais da Desportiva Ferroviária. No clube, Adjalma foi goleiro e campeão em 1964, fato marcante por também ser o primeiro título da história do clube
O ex-goleiro não deixou o esporte de lado quando se aposentou dos gramados. Ele manteve a presença no futebol ao passar a administrar o estádio Engenheiro Araripe, em Jardim América, Cariacica. Por isso e também pelos feitos dentro de campo, ganhou o apelido de "Guardião do Jardim".

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Conheça a história do único jogo e do gol que Pelé fez no ES

"Grande ídolo, participou de cada pedaço da história grená. A inauguração do Araripe, o primeiro título capixaba, os célebres confrontos contra Pelé e Garrincha. Para ele, nascido 37 anos antes do clube, a Desportiva Ferroviária foi como um filho, em que ele ajudou a crescer, evoluir e cuidou até enquanto pôde. Ex-atleta, ex-funcionário, o nosso Guardião! Sempre foi e nunca deixará de ser!", frisou a Desportiva no post feito nas redes sociais.
O velório de Adjalma acontece no cemitério Jardim da Paz, em Laranjeiras, Serra, e o enterro será neste domingo (9), às 11 horas.

Único capixaba a levar gol do pelé

Aos 28 minutos do segundo tempo de um jogo entre Santo Antônio e Santos, no dia 28 de julho de 1965, Adjalma se tornou o goleiro a sofrer o único gol do Pelé no Espírito Santo. Dentro do antigo Estádio Governador Bley - localizado no bairro Jucutuquara, em Vitória, onde hoje é o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) –, Adjalma viu se formar a jogada que ficou marcada no futebol capixaba. 
O gol que determinou a vitória de 3 a 1 do Santos sobre o Santo Antônio se iniciou devido à torcida. Em entrevista ao Globo Esporte ES em 2022, o ex-goleiro contou que, após os torcedores começarem a "pegar no pé" dele, Pelé se motivou e acabou deixando sua marca em gramados capixabas.
"A galera começou a pegar no pé dele e ele fez sinal para o Peixinho (ponta do Santos) cruzar. Ele cruzou, e o Pelé conseguiu subir da esquerda para cabecear e pegou de primeira. Mandou no ângulo. Mas ele não teve muito volume de jogo. Encarou o Santo Antônio como um jogo mais fácil. Só teve mesmo o lance do gol", relembrou Adjalma o lance do gol de Pelé.

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