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Capa-Preta

Rio Branco faz promoção de plano de sócio-torcedor por R$ 1,11

O valor vale para a primeira mensalidade de qualquer um dos planos escolhidos. Sócio torcedor do Capa-Preta tem diversos benefícios, como ingresso gratuito e desconto em produtos.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2024 às 15:36

Publicado em 25 de Junho de 2024 às 15:36

Rio Branco abre possibilidade de desconto para sócio-torcedores do Capa-Preta
Rio Branco abre possibilidade de desconto para sócio-torcedores do Capa-Preta Crédito: Divulgação/Rio Branco AC
Após o sucesso de vendas do ingresso a R$ 1,11, o Rio Branco anunciou mais uma super promoção em comemoração ao seu aniversário de 111 anos, desta vez voltada para o programa de sócio-torcedor. O clube divulgou nesta terça-feira (25) que o torcedor que se associar até o fim deste mês de junho vai pagar somente R$ 1,11 na primeira mensalidade. A promoção é válida para qualquer plano do programa Sócio do Maior, desde que seja na modalidade de 12 vezes no boleto. O cadastro já pode ser feito pelo site www.socioriobranco.com.br e a promoção tem validade até o dia 30 de junho.
Ao todo, o programa de sócio-torcedor do Rio Branco possui três planos (Bronze, Prata e Ouro), com valores que vão de R$ 29,90 a R$ 79,90. Com a promoção de aniversário, a primeira parcela sai por apenas R$ 1,11. O programa garante ao torcedor diversas vantagens, como acesso gratuito aos jogos do Brancão no Estádio Kleber Andrade, desconto de até 20% em produtos do clube e participação em experiências promovidas pelo Rio Branco, entre elas a visita aos bastidores e vestiário do Kleber Andrade, entrada das crianças em campo e viagem com os atletas.
Rio Branco faz ação para estimular aumento de socio-torcedores
Rio Branco faz ação para estimular aumento de socio-torcedores Crédito: Divulgação/Rio Branco AC
O sócio também tem a opção de receber uma carteirinha física, que ele usará para acessar o estádio com prioridade, comprar produtos e utilizar filas exclusivas. Além disso, ele terá acesso a um aplicativo exclusivo para celular, onde receberá notícias do clube, a agenda de jogos e uma carteirinha virtual. Para ser sócio do Rio Branco, basta acessar o site www.socioriobranco.com.br e fazer o cadastro.

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