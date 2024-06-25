Rio Branco faz promoção de plano de sócio-torcedor por R$ 1,11

Rio Branco abre possibilidade de desconto para sócio-torcedores do Capa-Preta Crédito: Divulgação/Rio Branco AC

Após o sucesso de vendas do ingresso a R$ 1,11, o Rio Branco anunciou mais uma super promoção em comemoração ao seu aniversário de 111 anos, desta vez voltada para o programa de sócio-torcedor. O clube divulgou nesta terça-feira (25) que o torcedor que se associar até o fim deste mês de junho vai pagar somente R$ 1,11 na primeira mensalidade. A promoção é válida para qualquer plano do programa Sócio do Maior, desde que seja na modalidade de 12 vezes no boleto. O cadastro já pode ser feito pelo site www.socioriobranco.com.br e a promoção tem validade até o dia 30 de junho.

Ao todo, o programa de sócio-torcedor do Rio Branco possui três planos (Bronze, Prata e Ouro), com valores que vão de R$ 29,90 a R$ 79,90. Com a promoção de aniversário, a primeira parcela sai por apenas R$ 1,11. O programa garante ao torcedor diversas vantagens, como acesso gratuito aos jogos do Brancão no Estádio Kleber Andrade, desconto de até 20% em produtos do clube e participação em experiências promovidas pelo Rio Branco, entre elas a visita aos bastidores e vestiário do Kleber Andrade, entrada das crianças em campo e viagem com os atletas.

Rio Branco faz ação para estimular aumento de socio-torcedores Crédito: Divulgação/Rio Branco AC