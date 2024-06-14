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Duelo contra o Botafogo marca o retorno do Grêmio ao ES após 26 anos

Na primeira fase da Copa do Brasil de 1998, o Grêmio enfrentou o Linhares EC e a partida de ida foi realizada em terras capixabas, mais precisamente no antigo estádio Guilhermão, em Linhares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2024 às 15:34

Publicado em 14 de Junho de 2024 às 15:34

Linhares EC x Grêmio, pela Copa do Brasil 1998
Linhares EC x Grêmio, pela Copa do Brasil 1998 Crédito: Gildo Loyola/Arquivo/A Gazeta
O Grêmio enfrenta o Botafogo, no domingo (16), às 18h30, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida acontece no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, na Grande Vitória, em decorrência da tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul. O jogo marca o retorno do Tricolor ao Espírito Santo após 26 anos. 
Na primeira fase da Copa do Brasil de 1998, o Grêmio enfrentou o Linhares EC e a partida de ida foi realizada em terras capixabas, mais precisamente no antigo estádio Guilhermão, em Linhares.
A equipe gaúcha, treinada pelo técnico Sebastião Lazaroni e que contava com jogadores como Roger, Luis Carlos Goiano, Zé Alcino, Danrlei, Aílton, Guilherme, Itaqui e Scheidt encontrou dificuldades atuando no gramado irregular do estádio, que quatro anos depois viria a ser demolido. 
Mesmo com um jogador a mais, durante quase todo o segundo tempo, o Grêmio não conseguiu furar o bloqueio linharense e saiu de campo com um empate de 0 a 0 e sob vaias da torcida. 
Na volta, atuando no estádio Olímpico, o Tricolor venceu por 2 a 0, no jogo que foi encerrado aos nove minutos do segundo tempo. Após ter três jogadores expulsos, o time Linhares simulou lesões e a partida terminou por número insuficiente de atletas. 
  • Linhares EC 0 x 0 Grêmio 

  • Copa do Brasil 1998 (Primeira Fase - Jogo de Ida) 
  • Data: 11 de fevereiro 1998 
  • Horário: 20h30 
  • Local: Guilhermão (Linhares-ES) 
  • Árbitro: Wagner Tardelli (RJ) 
  • Cartão vermelho: Beto (Linhares) 

  • Linhares EC: Luiz Carlos; Polaco, Oliveira, Paulo Renato e Rogério Tatu; Beto, André Pimpolho, Edu e Marquinhos Sales; Glaedson (Leco) e Betinho (Pedro Paulo). Técnico: Dario Lourenço 
  • Grêmio: Danrlei; Itaqui, Jorginho Baiano, Scheidt e Roger; Otacílio, Luis Carlos Goiano, Beto (Robert) e Aílton (Zé Alcino); Maurílio e Guilherme. Técnico: Sebastião Lazaroni.

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