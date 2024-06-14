Duelo contra o Botafogo marca o retorno do Grêmio ao ES após 26 anos

Linhares EC x Grêmio, pela Copa do Brasil 1998 Crédito: Gildo Loyola/Arquivo/A Gazeta

O Grêmio enfrenta o Botafogo, no domingo (16), às 18h30, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida acontece no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, na Grande Vitória, em decorrência da tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul. O jogo marca o retorno do Tricolor ao Espírito Santo após 26 anos.

Na primeira fase da Copa do Brasil de 1998, o Grêmio enfrentou o Linhares EC e a partida de ida foi realizada em terras capixabas, mais precisamente no antigo estádio Guilhermão, em Linhares.

A equipe gaúcha, treinada pelo técnico Sebastião Lazaroni e que contava com jogadores como Roger, Luis Carlos Goiano, Zé Alcino, Danrlei, Aílton, Guilherme, Itaqui e Scheidt encontrou dificuldades atuando no gramado irregular do estádio, que quatro anos depois viria a ser demolido.

Mesmo com um jogador a mais, durante quase todo o segundo tempo, o Grêmio não conseguiu furar o bloqueio linharense e saiu de campo com um empate de 0 a 0 e sob vaias da torcida.

Na volta, atuando no estádio Olímpico, o Tricolor venceu por 2 a 0, no jogo que foi encerrado aos nove minutos do segundo tempo. Após ter três jogadores expulsos, o time Linhares simulou lesões e a partida terminou por número insuficiente de atletas.