Saiba quando o Porto Vitória enfrenta o Goiás pela 2ª fase da Copa SP

Classificado para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Porto Vitória já tem data para voltar a campo. O time capixaba jogará na quinta-feira, às 12h45, contra o Goiás, pela segunda fase da competição. A partida vai ser disputada em Taubaté, cidade onde o Porto já vinha atuando
O Porto se classificou depois de somar quatro pontos e passar em segundo lugar no Grupo 14. Na campanha da primeira fase, o time capixaba perdeu para o Fluminense por 1 a 0, empatou com o Taubaté-SP em 1 a 1 e venceu o Imperatriz-MA por 4 a 1.
Contra o Goiás, a disputa passa a ser no sistema mata-mata: perdeu, está eliminado. Em caso de empate, a decisão da vaga será nos pênaltis.
Outro representante capixaba na competição, o Aster também avançou para a segunda fase, ao ficar em segundo lugar no Grupo 23. A equipe, porém, ainda não conhece seu próximo adversário, que sairá do confronto entre Internacional e Oeste (SP), nesta quarta-feira (11), às 21h45.
O time gaúcho joga pelo empate para ser o primeiro colocado do Grupo 24 e, assim, enfrentar o Aster no mata-mata.
Segunda fase da Copa SP
Quinta-feira (12 de janeiro)
- 10h30 - Cruzeiro x Parauapebas-PA (em Penápolis)
- 11h - Cuiabá x Capivariano (em Tupã)
- 12h45 - Grêmio x Picos-PI (em Franca)
- 12h45 - Sport Recife x Zumbi-AL (em Cravinhos)
- 12h45 - Goiás x Porto Vitória-ES (em Taubaté)
- 15h - Tanabi x Chapecoense (em Tanabi)
- 15h - Fluminense x Atlético Guaratinguetá (em Guaratinguetá)
- 15h - Novorizontino x Flamengo-SP (em Guarulhos)
- 15h - Coritiba x Vitória da Conquista (em Suzano)
- 17h15 - Athletico-PR x Guarani (em Barretos)
- 17h15 - Palmeiras x 2° grupo 4 (em Rio Preto)
- 19h - Mirassol x Ariquemes-RO (em Bálsamo)
- 19h - Ceilândia x Floresta-CE (em Catanduva)
- 19h30 - 1° grupo 4 x Juazeirense (em Rio Preto)
- 19h30 - Flamengo x Avaí (em Jaú)
- 21h45 - Corinthians x Comercial-SP (em Araraquara)