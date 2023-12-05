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De volta

Rio Branco acerta o retorno de Mariano, volante revelado pelo clube

Jogador de 25 anos se profissionalizou no futebol disputando a Copa São Paulo de Futebol Jr pelo Capa-Preta em 2018
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2023 às 17:23

Publicado em 05 de Dezembro de 2023 às 17:23

Mariano está de volta ao Rio Branco após 5 anos
Mariano está de volta ao Rio Branco após 5 anos Crédito: Rio Branco/Divulgação
Seguindo o planejamento de contratações para a próxima temporada, o Rio Branco anunciou a chegada do volante Mariano, de 25 anos. O anúncio foi feito pelas redes sociais do clube na manhã desta terça-feira (5). Revelado pelo clube em 2018, o volante disputou a Copa SP de Futebol Jr pelo Capa-Preta e retorna após 5 anos.
Durante o período fora, Mariano atuou por equipes como Grêmio Prudente, de São Paulo, Vitória, onde foi vice-campeão capixaba, e Serra, onde conquistou a Copa Espírito Santo em 2023. Nos dois últimos clubes, trabalhou com Rodrigo César, atual treinador do Rio Branco. O atleta se junta a Ferrugem, Jonata e Klauber, fechando assim a posição de volante no elenco. 

Pré-temporada já começou

Os jogadores do Rio Branco já iniciaram a pré-temporada de 2024. O elenco se apresentou na manhã da última sexta-feira (1), no clube Aert, Serra, local onde será realizada o período de preparação e os treinamentos do clube durante a temporada. Na atividade, foram realizados testes e exames físicos, além de pequenos treinamentos com bola.

Elenco do Rio Branco

  • Goleiros: Neguete, Pedro Henrique e Lucas Menino.
  • Zagueiros: Gustavo Carbonieri, Pedro Botelho e Igor Caldeira.
  • Laterais: Augusto Potiguar, João Paulo, Bruno Moura e Leandro Cerqueira.
  • Volantes: Ferrugem, Klauber, Jonata, Mariano e Dudu.
  • Meias: Bruno Cosendey, João Prado, Edinho e Carlos Vitor.
  • Atacantes: Kieza, Matheus Costa, Maranhão, Rodrigo Carioca e Wesley Pratti.

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