Rio Branco acerta o retorno de Mariano, volante revelado pelo clube

Seguindo o planejamento de contratações para a próxima temporada, o Rio Branco anunciou a chegada do volante Mariano, de 25 anos. O anúncio foi feito pelas redes sociais do clube na manhã desta terça-feira (5). Revelado pelo clube em 2018, o volante disputou a Copa SP de Futebol Jr pelo Capa-Preta e retorna após 5 anos.
Durante o período fora, Mariano atuou por equipes como Grêmio Prudente, de São Paulo, Vitória, onde foi vice-campeão capixaba, e Serra, onde conquistou a Copa Espírito Santo em 2023. Nos dois últimos clubes, trabalhou com Rodrigo César, atual treinador do Rio Branco. O atleta se junta a Ferrugem, Jonata e Klauber, fechando assim a posição de volante no elenco.
Pré-temporada já começou
Os jogadores do Rio Branco já iniciaram a pré-temporada de 2024. O elenco se apresentou na manhã da última sexta-feira (1), no clube Aert, Serra, local onde será realizada o período de preparação e os treinamentos do clube durante a temporada. Na atividade, foram realizados testes e exames físicos, além de pequenos treinamentos com bola.
Elenco do Rio Branco
- Goleiros: Neguete, Pedro Henrique e Lucas Menino.
- Zagueiros: Gustavo Carbonieri, Pedro Botelho e Igor Caldeira.
- Laterais: Augusto Potiguar, João Paulo, Bruno Moura e Leandro Cerqueira.
- Volantes: Ferrugem, Klauber, Jonata, Mariano e Dudu.
- Meias: Bruno Cosendey, João Prado, Edinho e Carlos Vitor.
- Atacantes: Kieza, Matheus Costa, Maranhão, Rodrigo Carioca e Wesley Pratti.