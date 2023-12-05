Rio Branco acerta o retorno de Mariano, volante revelado pelo clube

Seguindo o planejamento de contratações para a próxima temporada, o Rio Branco anunciou a chegada do volante Mariano, de 25 anos. O anúncio foi feito pelas redes sociais do clube na manhã desta terça-feira (5). Revelado pelo clube em 2018, o volante disputou a Copa SP de Futebol Jr pelo Capa-Preta e retorna após 5 anos.

Durante o período fora, Mariano atuou por equipes como Grêmio Prudente, de São Paulo, Vitória, onde foi vice-campeão capixaba, e Serra, onde conquistou a Copa Espírito Santo em 2023. Nos dois últimos clubes, trabalhou com Rodrigo César, atual treinador do Rio Branco. O atleta se junta a Ferrugem, Jonata e Klauber, fechando assim a posição de volante no elenco.