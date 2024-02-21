Real Noroeste preparado para surpreender o Cuiabá na Copa do Brasil

O técnico Duzinho Reis confia na força do seu elenco Crédito: Guilherme Pannain/Real Noroeste/Foto P2

Pausa no Campeonato Capixaba para a disputa da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), o Real Noroeste recebe o Cuiabá, no jogo único da primeira fase da competição nacional. A partida marcada para o estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, terá transmissão ao vivo do Sportv e em Tempo Real, no ge.globo, com vídeos.

De acordo com o regulamento, o Real tem o mando de campo, mas o Cuiabá joga com a vantagem do empate, por estar melhor posicionado no Ranking de Clubes da CBF. Se o time capixaba repetir o feito de 2022, quando venceu e eliminou o Operário-PR avança à segunda fase e encara o vencedor de Audax-RJ e Portuguesa-RJ, atuando fora de casa.

Na vice-liderança do Campeonato Capixaba, o Real Noroeste perdeu apenas um jogo na temporada: o primeiro, por 2 a 1, para o Jaguaré, no Rochão. Do dia 19 de janeiro para cá foram dois empates e quatro vitórias, todas pelo Estadual. A última, na quinta-feira passada, fora de casa, diante do Porto Vitória, por 2 a 0. Vivendo um bom momento no ano, o técnico Duzinho Reis espera surpreender o Cuiabá e sair de campo com a vaga.

"A gente tem um grande adversário, que é o Cuiabá, que tem o nosso máximo de respeito. Esse é um jogo diferente. O jogo por si só já dá uma motivação diferente para todos que estão envolvidos nessa partida. Vamos procurar viver a partida de forma intensa e duelar o quanto for preciso para podermos surpreender o Cuiabá, nesse grande jogo aqui no Rochão", -declarou o treinador, em entrevista ao ge.globo.