Real Noroeste perde nos pênaltis para o Vila Nova e dá adeus à Copa Verde

O Real Noroeste deu adeus à disputa da Copa Verde ao perder nos pênaltis por 3 a 2 para o Vila Nova, de Goiás, na noite desta terça-feira (1º). No tempo normal, o placar não saiu do 0 a 0, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO), pela fase de quartas de final da competição.
Com a eliminação, as atenções do Real devem se voltar agora à preparação para a disputa do Campeonato Capixaba, cujo início está marcado para 21 de janeiro de 2023. A tabela e o regulamento da competição serão divulgados no próximo dia 23 de novembro pela Federação de Futebol (FES).
Já o Vila Nova avança para a semifinal da Copa Verde. O adversário sairá do confronto entre Cuiabá e Brasiliense, que se enfrentam nesta quarta-feira (2), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).
Animado depois de ter eliminado na primeira fase o Goiás nos pênaltis, convertendo todas as suas cobranças e vencendo por 5 a 4, o Real Noroeste começou o jogo contra o Vila Nova levando perigo. O time capixaba apareceu bem em duas oportunidades, em finalizações de Alex Pixote e Toni Galego, que pararam em boas defesas do goleiro Tony.
Mas o goleiro do time capixaba também teve de trabalhar. Coube a Weide salvar o Real, após dois chutes em sequência de Kaio Nunes e Dentinho. Matheuzinho também perdeu boa chance para o Vila, ao finalizar para fora, da entrada da área.
O Vila Nova voltou para o segundo tempo com três substituições. As mudanças surtiram efeito no time goiano, que passou a pressionar o Real. Foram três chances claras desperdiçadas até os 25 minutos. A melhor delas foi nos pés de Matheuzinho, que chutou para fora, livre na área. A partir daí, as duas equipes cansaram, e a decisão da vaga foi para a disputa de pênaltis.
A falta de inspiração dos dois times no tempo normal persistiu nas penalidades: em 14 cobranças, apenas 5 foram convertidas.
As quatro primeiras cobranças foram desperdiçadas: Tony defendeu os chutes de Alex Júnior e Matheus Bidick, do Real; no Vila, Arthur Rezende bateu para fora, e Weide pegou a cobrança de Wagner.
Depois, Diego Tavares e Jordan fizeram para o Vila, que perdeu outra cobrança com Riquelme. Para o Real, marcaram Warlei e Alex Pixote, com Jhonatan desperdiçando.
Como a primeira série de pênaltis ficou em 2 a 2, a disputa foi para as cobranças alternadas. Na primeira batida, Igor Ribeiro deu uma cavadinha, mas o goleiro do Vila defendeu com o pé. Porém, Weide voltou a salvar o Real, na sequência, ao pegar a cobrança de Alisson Cassiano.
O volante Ítalo, no entanto, isolou a bola na sétima penalidade do time capixaba. Aí, Railan não perdeu a chance de fazer 3 a 2, na cobrança seguinte, e garantir a classificação da equipe goiana.