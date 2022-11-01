Geovani Silva pede para o Vasco jogar como time pequeno contra o Ituano

Geovani acredita que a vida do Vasco está bem complicada na Série B Crédito: Ricardo Medeiros

O Vasco vai definir o acesso do Campeonato Brasileiro Série B 2022, no domingo (06), contra o Ituano, pela última rodada da competição. O desafio do Cruz-Maltino, no Novelli Júnior, é considerado delicado até mesmo para o ídolo capixaba Geovani Silva, que brilhou com a camisa do Gigante da Colina.

No momento em que continua dependendo apenas de si, o Vasco tem um confronto direto que é considerado uma “final” para os torcedores. Em Itu, o Vasco terá a vantagem do empate para conquistar o acesso à Série A do Brasileirão.

Internado no Hospital MedSênior, em Vitória, o ex-jogador Geovani Silva aguarda tenso o confronto. Como visitante, o Vasco venceu quatro jogos, empatou cinco e perdeu nove.

"Esse jogo que passou agora (vs Sampaio Corrêa) eu não vi. Só fiquei sabendo o resultado. Time que quer subir não pode perder um jogo desse em casa. Complicou tudo. Não vai ser fácil não. E nós não temos time para dizer que vai ganhar lá ou que não vai perder. Temos um time que não tem essa bagagem de dizer "lá o Vasco ganha”. Vamos ver, vamos sofrer para ganhar", declarou ao ge.

O Vasco está no G-4 da Série B desde a sétima rodada, mas vai encarar o Ituano, que vem de cinco vitórias seguidas em casa. O Galo de Itu é o terceiro melhor mandante do campeonato.

"Na cabeça de cada um, se eu pudesse entrar, eu falava assim: “jogue como se fosse time pequeno, não pense que é grande”. Se você pensar que é grande, você vai perder."