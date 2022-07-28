Marcelinho Carioca motiva Rio Branco antes de classificação à final

O Rio Branco-ES avançou para a final da Copa Espírito Santo 2022, com uma vitória sobre o Real Noroeste, nesta quarta-feira, no Salvador Costa. Para o jogo decisivo, o Brancão ganhou um reforço de peso fora de campo. O ex-meia Marcelinho Carioca, ídolo do Corinthians, esteve no vestiário capa-preta, antes do jogo.
O Pé de Anjo, que é pai do lateral Matheus e do volante Lucas, apareceu no vídeo publicado pelo clube motivando os jogadores do Rio Branco, que precisavam da vitória para avançar à decisão.
"Eu sei o que é ganhar. Essa equipe aqui é fadada a ser campeã."
No discurso, Marcelinho ainda mandou um recado direcionado para Jhonatan Guerreiro, que no fim do jogo viria a ser o herói da classificação.
"Guerreiro (Jhonatan), há seis anos atrás você era o segurança e olha hoje onde você está, para ser campeão", gritou o Pé de Anjo.
Classificado, o Rio Branco-ES vai enfrentar o Vitória-ES na final da Copa Espírito Santo. O jogo único acontece neste sábado, às 16h15, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Quem vencer leva o título. Em caso de empate, a decisão será nas cobranças de pênaltis.
O clube campeão garante vaga na Copa do Brasil 2023. O vice fatura a participação na Copa Verde 2023. Além de representar o Espírito Santo na competição nacional, o vencedor embolsa R$50 mil pelo título, enquanto o segundo colocado garante R$20 mil.