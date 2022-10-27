Geovani Silva é internado e passa por baterias de exames em hospital no ES

Ídolo do Vasco, o capixaba Geovani Silva está internado desde segunda-feira (24) no Hospital MedSênior, em Vitória. Com inchaço pelo corpo, o ex-jogador passa por bateria de exames e não tem previsão de data para receber alta médica.
Com cansaço excessivo, Geovani Silva começou a se sentir mal na última semana. Uma pessoa próxima ao ex-atleta campeão brasileiro de 1989 indica que o ídolo do Vasco não estava se sentindo bem e o quadro se manteve durante o final de semana.
"Tive uma questão de inchaço. O médico achou melhor eu ficar aqui. Quando eu vim para fazer exame, ele disse: “não, vai ficar aí”. Acúmulo de líquido. Isso está me deixando inchado, inchado. Estamos fazendo uma bateria de exames e estou ficando aqui direto", declarou ao ge.
O “Pequeno Príncipe da Colina" chegou a cogitar uma alteração na tireoide. Em 2015, o ex-jogador superou um câncer na coluna vertebral, mas descarta qualquer preocupação relacionada a batalha travada na última década.
"Eu já estava com esse inchaço, mas a gente acha que vai melhorar. O médico me olhou e quando tirei a camisa eu estava com a barriga inchada, a perna também. Estou ficando aqui e está caminhando tudo bem, graças a Deus. Até cateterismo eu vou fazer para ver se é coração o que é. Mas, a gente sempre tem que trabalhar os exames. O problema que eu tive já foi descartado, do câncer. O que estou sentindo não tem nada a ver, o que é grande coisa. Mas vamos ver."
Geovani Silva pode, do hospital, ver o Vasco da Gama garantir o acesso após dois anos no Campeonato Brasileiro Série B. Para subir, basta o Gigante da Colina derrotar o Sampaio Corrêa nesta quinta-feira, às 21h45, em São Januário.