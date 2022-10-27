Geovani Silva é internado e passa por baterias de exames em hospital no ES

Geovani está internado Crédito: Acervo Pessoal

Ídolo do Vasco, o capixaba Geovani Silva está internado desde segunda-feira (24) no Hospital MedSênior, em Vitória. Com inchaço pelo corpo, o ex-jogador passa por bateria de exames e não tem previsão de data para receber alta médica.

Com cansaço excessivo, Geovani Silva começou a se sentir mal na última semana. Uma pessoa próxima ao ex-atleta campeão brasileiro de 1989 indica que o ídolo do Vasco não estava se sentindo bem e o quadro se manteve durante o final de semana.

"Tive uma questão de inchaço. O médico achou melhor eu ficar aqui. Quando eu vim para fazer exame, ele disse: “não, vai ficar aí”. Acúmulo de líquido. Isso está me deixando inchado, inchado. Estamos fazendo uma bateria de exames e estou ficando aqui direto", declarou ao ge.

O “Pequeno Príncipe da Colina" chegou a cogitar uma alteração na tireoide. Em 2015, o ex-jogador superou um câncer na coluna vertebral, mas descarta qualquer preocupação relacionada a batalha travada na última década.