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Jogo beneficente

Ex-atacante Sávio comemora retorno do "Gol Azul" após três anos

Evento tem sua sexta edição marcada para o dia 4 de dezembro, no Engenheiro Araripe

Publicado em 25 de Outubro de 2022 às 17:44

Vitor Nicchio

Vitor Nicchio

Publicado em 

25 out 2022 às 17:44
"Gol Azul" visa promover a conscientização do autismo Crédito: Ricardo Medeiros/A Gazeta
Jogadores e ex-jogadores de renome são esperados para a sexta edição do evento “Gol Azul”. Em parceria com a Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo (AMAES), o jogo beneficente está previsto para o dia 4 de dezembro, no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica.
O ex-meia Sávio, com passagem por Desportiva Ferroviária, Flamengo e Real Madrid-ESP, é o principal organizador do evento tendo participado de todas as cinco edições do Gol Azul. A partida voltada para a conscientização do autismo ainda terá personagens e horário matutino revelados.
Cedido para a ação beneficente, o Engenheiro Araripe recebeu três vezes o “Gol Azul”. No evento, o estádio da Tiva será reinaugurado após passar por obras de revitalização, conforme comemorou o ex-atacante Sávio.
"Voltar com o Gol Azul é uma alegria muito grande. É um projeto lindo, tenho um orgulho muito grande de fazer parte. O Araripe é diferente! Me sinto realmente em casa, é parte da minha carreira, da minha vida. Tenho um carinho muito grande pelo estádio, foi o início da caminhada. Voltar ao Araripe com o Gol Azul é sempre diferente. Sou Desportiva Ferroviária", declarou ao ge.
Um dos craques convidados para abrilhantar a partida foi o ex-lateral do Flamengo Athirson
Um dos craques convidados para abrilhantar a partida foi o ex-lateral do Flamengo Athirson Crédito: Ricardo Medeiros/A Gazeta
A primeira edição do Gol Azul aconteceu na casa da Desportiva Ferroviária em 2014. O jogo beneficente, entretanto, aconteceu no Kleber Andrade em 2015 e 2018, última vez que foi realizado.
"Estamos no processo de definição, é um evento aonde todos trabalham de uma forma muito unida, com paixão, com amor. A participação do público, da torcida é fundamental, É o que move o jogo, que move o projeto. É muito importante falarmos do autismo, mostrar a sociedade realmente a sua importância, é do povo capixaba, é do Brasil."
A Locomotiva Grená espera ter a ação social como uma continuidade do processo de recriar laços com nomes que marcaram época no clube. Com estádio reformado, a celebração vai arrecadar recursos para a Associação dos Amigos dos Autistas do ES (Amaes).

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