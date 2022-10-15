Porto Vitória comemora acesso e já se planeja para a Série A em 2023

Porto Vitória chegou invicto na final, tendo sofrido apenas 3 gols durante toda a competição Crédito: Henrique Montovanelli/FES

O Porto Vitória está na Série A do Campeonato Capixaba. O clube conquistou a vaga e vai jogar a competição em 2023. O clube montou um elenco experiente e vencedor para atingir o objetivo de subir de divisão, e alcançou a meta.

Apesar da derrota para o Atlético Itapemirim na final por 3 a 2, a avaliação da diretoria do clube é positiva em relação à competição como um todo, e afirmou que o planejamento para o ano que vem já se iniciou.

“Assim que nós conseguimos o acesso já começamos a pensar e renovar com grande parte do elenco atual. É um elenco muito qualificado, e nessas próximas semanas vamos pensar em alguns reforços para montar um plantel com nível de Série A”, afirmou Vinícius Coelho, presidente do Porto Vitória.

A campanha do clube durante a Série B foi ótima. Chegaram invictos na final, tendo tomado apenas 3 gols até a partida contra o Atlético Itapemirim. No entanto, na partida que valia o título, as coisas não aconteceram da melhor forma.

“Não foi uma tarde muito feliz para a gente na parte defensiva. Além de alguns erros que não vinhamos cometendo, enfrentamos uma equipe que impôs muita dificuldade dentro do jogo, com jogadores muito velozes”, analisou Erich Bonfim, treinador do Porto Vitória.

Para o comandante, o elenco deve manter a mescla entre jogadores jovens e jogadores experientes para o ano que vem. “Vamos jogar uma Copa São Paulo agora, onde vamos observar alguns jogadores da base e identificar quem pode subir para o profissional”, completou.