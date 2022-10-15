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Decisão

Porto Vitória e Atlético Itapemirim buscam o título da Série B Capixaba

Equipes se enfrentam pela final da competição neste sábado (15), às 15h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Por estarem na final, a vaga para a Série A do ano que vem está garantida

Publicado em 15 de Outubro de 2022 às 08:00

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

15 out 2022 às 08:00
Porto Vitória e Atlético Itapemirim foram dominantes durante toda a competição
Porto Vitória e Atlético Itapemirim foram dominantes durante toda a competição Crédito: Vitor Nicchio e Leandro Biancardi/Agencia BM3
A final da Série B do Campeonato Capixaba está próxima. Porto Vitória e Atlético Itapemirim se enfrentam pelo título da Segundinha no sábado (15), às 15h, no Estádio Kleber Andrade, Cariacica. Por estarem na final, às duas equipes conquistaram o direito de disputar a primeira divisão do ano que vem.
Na fase semifinal, enfrentaram São Mateus e Jaguaré respectivamente. O clube da capital despachou o Pitbull do Norte pelo placar agregado de 5 a 1. Já o Galo da Vila eliminou o Jaguaré com um pouco mais de dificuldade, conquistando a vaga após vencer o segundo jogo por 2 a 0.
A final será em jogo único e vai definir o grande campeão da competição. Em caso de empate, a decisão do título fica para as cobranças de pênalti.

CAMPANHAS DOS TIMES ATÉ A FINAL

O Porto Vitória foi soberano durante toda a competição. Terminou a primeira fase na liderança do Grupo A, de maneira invicta, com 3 vitórias e 2 empates. Nas quartas de final despachou a equipe do Castelo, vencendo o primeiro jogo por 2 a 0, e o segundo por 2 a 1. Já na semifinal, enfrentou o São Mateus e manteve a boa forma. Após um 3 a 1 fora de casa, confirmou a vaga em casa, vencendo por 2 a 0.
A campanha do Atlético Itapemirim foi igualmente avassaladora. Terminou a primeira fase na liderança do Grupo B, de maneira invicta, com 13 pontos em 5 jogos. Nas quartas de final, enfrentou o Pinheiros, que não foi páreo para o Galo da Vila. Venceu por 2 a 0 fora de casa e fechou o caixão em casa, vencendo por 3 a 1.
Na semifinal travou um duelo complicado contra um dos favoritos da competição, o Jaguaré. Após um primeiro jogo difícil fora de casa, que terminou 0 a 0, o Atlético venceu em casa por 2 a 0 e garantiu o acesso para a Série A do Campeonato Capixaba em 2023.

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