Desafio de Pênaltis agita Linhares com Túlio Maravilha e Fabiano Eller

Com Túlio Maravilha e Fabiano Eller, Desafio de Pênaltis do Brasil agita Linhares em julho Crédito: Arte : Caio Vasconcelos

Relembrar os tempos áureos do futebol nacional e rever ídolos do passado numa grande disputa. É com esse pano de fundo que, neste domingo, dia 14 de julho, a partir das 9h, vai acontecer em Linhares o “Desafio dos Pênaltis”.

Grandes craques como o ex-atacante Túlio Maravilha, além dos ex-zagueiros Odvan e Fabiano Eller, têm presença confirmada no evento, marcado para o Campo São Paulo Apóstolo, que fica na Avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro Interlagos.

Também foram confirmados o ex-zagueiro Luciano (Vasco) e o craque do futevôlei Bruno Travezani. Outros atletas nacionais e também estaduais, estão em negociação para participar do torneio, organizado pela Brand Sport Marketing Esportivo e que terá entrada gratuita.

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