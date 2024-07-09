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Desafio de Pênaltis agita Linhares com Túlio Maravilha e Fabiano Eller

Contando com diversos jogadores, como o zagueiro Odvan, competição consiste em disputas eliminatórias contra veteranos do futebol nacional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2024 às 15:02

Publicado em 09 de Julho de 2024 às 15:02

Com Túlio Maravilha e Fabiano Eller, Desafio de Pênaltis do Brasil agita Linhares em julho
Com Túlio Maravilha e Fabiano Eller, Desafio de Pênaltis do Brasil agita Linhares em julho Crédito: Arte : Caio Vasconcelos
Relembrar os tempos áureos do futebol nacional e rever ídolos do passado numa grande disputa. É com esse pano de fundo que, neste domingo, dia 14 de julho, a partir das 9h, vai acontecer em Linhares o “Desafio dos Pênaltis”.
Grandes craques como o ex-atacante Túlio Maravilha, além dos ex-zagueiros Odvan e Fabiano Eller, têm presença confirmada no evento, marcado para o Campo São Paulo Apóstolo, que fica na Avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro Interlagos.
Também foram confirmados o ex-zagueiro Luciano (Vasco) e o craque do futevôlei Bruno Travezani. Outros atletas nacionais e também estaduais, estão em negociação para participar do torneio, organizado pela Brand Sport Marketing Esportivo e que terá entrada gratuita.

Regulamento

A 1ª fase da competição vai reunir 40 batedores de pênaltis contra três goleiros. Dois batedores entram na arena e cobram três pênaltis, um contra cada goleiro. O batedor que converter mais pênaltis se classifica. Em caráter eliminatório, essa fase irá classificar três batedores para a segunda fase, onde irão encarar as estrelas veteranas em busca do título.

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