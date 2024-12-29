Conheça os principais reforços do Rio Branco para 2025

Bruno Silva, Breno Melo, Ricardinho e Wadson, do Rio branco Crédito: Rio Branco

O Rio Branco anunciou diversos reforços para a nova temporada recheada de 2025, contando com 20 contratações para as disputas das cinco competições do clube no ano. Além delas, Ricardo Colbachini, treinador recém contratado do Brancão, é uma das maiores apostas do clubes para o ano. Dentre os atletas, o torcedor pode ficar mais atento a quatro deles: Bruno Silva, Breno Melo, Ricardinho e Wadson.

Bruno Silva - Volante

O volante coleciona passagens por gigantes do futebol brasileiro, como Botafogo, Fluminense, Internacional e Cruzeiro. No Botafogo, ele foi eleito o melhor volante do Brasileirão 2017 e participou da Copa Libertadores da América. Já no Cruzeiro, o atleta foi campeão mineiro e da Copa do Brasil. Na atual temporada, o volante levou o Paraná de volta à elite do Estadual, e depois foi contratado pelo Remo, sendo o capitão da equipe na campanha que culminou no acesso para a Segunda Divisão do Brasileirão. Bruno Silva também defendeu por oito temporadas as cores do Avaí, onde é ídolo da torcida e disputou a Série A, além de conquistar acessos para a elite do futebol brasileiro e estadual por três vezes.

"Eu sou movido a desafios, a minha carreira toda foi desafio. É um projeto ambicioso, é um clube de tradição, que merece ter um calendário digno. E o nosso objetivo maior é conseguir a Série C, então nós vamos trabalhar duro para isso. Como eu falo, a gente não vai prometer nada, mas vai entregar tudo. Nós vamos entregar tudo que a gente pode. Estamos preparados e motivados para poder honras essa camisas, e temos que pensar em vencer", disse Bruno Silva.

Breno Melo - Meio-campista

Natural de Londrina, no Paraná, Breninho tem 19 anos e chegou ao Grêmio ainda aos 12, se destacando em todas as categorias do tricolor gaúcho. O atleta sempre foi tratado como promessa e durante dois anos foi observado pelo Barcelona, que chegou a se reunir com representantes do jogador. Breninho, inclusive, passou por um tratamento semelhante ao feito por Lionel Messi na infância para ganhar 20 centímetros de altura em pouco mais de um ano. O meia assinou contrato profissional com o Brancão até o fim de 2025, ficando à disposição da equipe sub-20 para a Copinha e para o elenco profissional na temporada. Em 2022, o Grêmio passou a apostar alto em Breno Melo, que colocou multa rescisória de R$ 214 milhões para times estrangeiros.

Ricardinho - Atacante

Aos 35 anos, Ricardinho fez grande parte de sua carreira na Europa, sendo campeão nacional na Rússia, Sérvia e Moldávia, onde é ídolo do Sheriff Tiraspol, clube que ganhou fama ao vencer o Real Madrid, em pleno Santiago Bernabéu, na Champions League 2021/22. No futebol moldavo, o camisa dez marcou 60 gols e disputou a Europa League por três vezes, sendo a última nesta temporada. O sucesso na Moldávia rendeu status de ídolo do clube que tem sido o grande detentor dos títulos nacionais, sendo campeão nacional por quatro vezes.

"Eu procuro ajudar o time. Entendo uma boa parte do jogo taticamente, e com trabalho o gol vai vir. No campo, o que não vai faltar é garra, ajuda aos companheiros... E entre eu fazer o gol ou dar um passe, eu vou dar o passe para o meu companheiro marcar e todos sairmos felizes. No vestiário, procuro brincar com todos, falar com todos, mas quando precisa falar sério eu também falo. Temos eu e outros jogadores mais velhos no elenco, estamos bem de liderança", disse ele.

Wadson - Lateral