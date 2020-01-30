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Leonel Ximenes

Força-tarefa vai mapear riscos no ES e poderá até interditar imóveis

Pelo menos 20 engenheiros começam amanhã, por Iconha, o levantamento das edificações nas cidades mais atingidas pelas chuvas. Trabalho é uma parceria do Crea-ES com a Defesa Civil Estadual

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 14:52

Públicado em 

30 jan 2020 às 14:52
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Imóvel destruído na Ilha de Santo Inácio, no interior de Iconha Crédito: Fernando Madeira
Um força-tarefa, formada por 20 engenheiros voluntários, começa amanhã (31) de manhã, por Iconha, a identificar construções em situação de risco nos municípios atingidos pelas enchentes que assolaram algumas cidades do Espírito Santo, principalmente as localizadas na Região Sul e no Caparaó.
A ação é uma parceria do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) com a Defesa Civil Estadual. Além dos engenheiros, participarão especialistas de entidades de classe ligadas à Engenharia e Geociências.
Segundo adianta o engenheiro civil e diretor financeiro do Crea-ES, Hudson Reggiani, até interdições de imóveis poderão ser feitas durante o levantamento técnico, se necessário. “Os engenheiros voluntários vão realizar vistorias, identificar anomalias nas estruturas e fazer a classificação de riscos. Haverá recomendações de cuidados, e até interdições de edificações que estiverem com estruturas comprometidas”, destacou. 

TRABALHO EM ICONHA SERVIRÁ COMO MODELO

O trabalho de campo que começará amanhã servirá de modelo para os demais municípios: “Vamos nos somar ao corpo técnico da Defesa Civil na identificação de edificações em situação de risco. A princípio vamos ter esse modelo de trabalho em Iconha e, em seguida, vamos treinar outros engenheiros voluntários para atuar nas demais cidades afetadas pelas chuvas”, explica Reggiani.
O diretor do Crea-ES também disse que, a princípio, o trabalho envolverá engenheiros civis. “Nas próximas duas semanas são necessários profissionais de Engenharia Civil. Existem outras situações que vão demandar engenheiros de outras áreas, e que também serão necessários, num segundo momento”, avaliou.

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A presidente do Crea-ES, engenheira civil Lúcia Vilarinho, espera a adesão das entidades de classe na força-tarefa. “Precisamos de engenheiros e engenheiras civis voluntários para somar a esta frente. Aqueles que quiserem contribuir podem entrar em contato com o Conselho, através do telefone (27) 3334-9910”.
A visita dos engenheiros e da Defesa Civil aos demais municípios vai continuar a partir da próxima segunda-feira (3). Os locais e os dias serão definidos no decorrer dos trabalhos porque é possível que o levantamento das edificações em risco em algumas cidades leve mais tempo.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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