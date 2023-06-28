"Chama o Aquaman", brinca leitor sobre novo adiamento do aquaviário

Barco do Aquaviário na Baía de Vitória Crédito: JV Andrade/Ales

Gazeta no Instagram, para tentar medir a ansiedade dos futuros usuários das embarcações, fez a seguinte pergunta aos seguidores: "Você pretende usar o aquaviário quando ele for inaugurado?" Com a divulgação pelo governo do Estado do oitavo adiamento do início das operações do novo aquaviário na Grande Vitória , o perfil dano Instagram, para tentar medir a ansiedade dos futuros usuários das embarcações, fez a seguinte pergunta aos seguidores: "Você pretende usar o aquaviário quando ele for inaugurado?"

Muitos leitores responderam à pergunta, mas a maioria aproveitou o espaço para criticar a demora para o sistema deslanchar. E não faltou bom humor nos comentários. Veja uma coletânea deles abaixo:

Acho que vai dar tempo dos meus netos usarem esse aquaviário. E olha que eles nem nasceram ainda. (Gelson Dalvi)

Pra mim é uma lenda urbana. (Cleiton Souza)

Chama o Aquaman! (Murilo Abreu)

Claro que sim. Por que não usaria? A obra está demorando mesmo, mas acho que vai ser show. (Julia Materazzo)

Quando for esse barco já tá desmanchando de tanta demora kkkkkkkkk (Marco Mendes)

Eu estou achando essas estações de embarque muito pequenas e apertadas. (Paulo Miranda)

Tenho fé que meus bisnetos farão bom proveito (O Parcial)

Joga para a iniciativa privada e veja a mágica acontecer... (Billy Carson)

Eu quero andar no aquaviário! (Eva Gonçalves de Egidio)

Não, será de uma inutilidade imensa. (Marcos Bispo Jr.)

A Leitão da Silva aquática! (Valdemar Radio)

Pretendemos, pois a Terceira Ponte está intolerável! O problema é este terminal da Prainha que não fica pronto. (José Carlos Gomes)

Com certeza, já tenho até roupa para esse evento ? (Lucas Barreto)

Com certeza! Aguardando ansiosamente o aquaviário e o Cais das Artes. Espero estar viva até lá (Fabíula Mirelli)

Será inaugurado junto com a Quarta Ponte, o Contorno de Nova Almeida e o teleférico do Convento. (Erick Drosdrosky)

Até quando vamos ficar sendo feito de bobos? Nenhum órgão competente para fiscalizar essa bagunça não ? Não é possível!!!! População vive sendo feita de trouxa mesmo.... (Giordani Dias)

O cara não consegue entregar nenhuma obra dentro do prazo e tem quem diga que ele é um bom administrador! (Heytor Guedes)