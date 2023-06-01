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Estações do Aquaviário vão ganhar nomes de políticos capixabas

Projeto de Lei foi aprovado na Assembleia Legislativa e sancionado pelo governador Renato Casagrande (PSB)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 jun 2023 às 11:59

Publicado em 01 de Junho de 2023 às 11:59

Base para embarque e desembarque na Praça do Papa
Plataforma de acesso à estação do Aquaviário em Vitória sendo instalada Crédito: Fernando Madeira
As estações do Aquaviário vão ser batizadas com nomes de personalidades políticas do Espírito Santo. O projeto de lei, de autoria do deputado estadual Tyago Hoffmann (PSB), foi aprovado no plenário da Assembleia Legislativa do Estado e sancionado pelo governador Renato Casagrande (PSB).
Ao todo, são três estações construídas pelo governo capixaba para dar início à operação do Aquaviário na Baía de Vitória, navegando entre a Capital, Vila Velha e Cariacica. Confira abaixo o nome que cada uma deve receber. 
  • Cariacica: Prefeito Aloízio Santos
  • Vila Velha: Governador Albuíno Azeredo
  • Vitória: Prefeito Setembrino Pelissari
O deputado explicou que os homenageados foram escolhidos de acordo com a contribuição que tiveram para a mobilidade urbana e a qualidade de vida na Grande Vitória.
Da esquerda para a direita: prefeito Aloízio Santos, governador Albuíno Azeredo e prefeito Setembrino Pelissari
Da esquerda para a direita: prefeito Aloízio Santos, governador Albuíno Azeredo e prefeito Setembrino Pelissari Crédito: Reprodução

Inauguração prevista para junho 

Prevista para ocorrer em maio, a inauguração do Aquaviário foi remarcada mais uma vez. Anteriormente, a expectativa era que o modal começasse a operar no final de 2022, mas as estações inacabadas de embarque e desembarque atrasaram o projeto para junho.
Uma das principais promessas do atual governo, as obras foram marcadas por uma série de atrasos: a previsão inicial era que tudo fosse finalizado até o final do ano passado.
Em seguida, a administração estadual remarcou a inauguração para o primeiro trimestre de 2023, cujo prazo final era em março. Nada foi feito. Houve uma nova promessa de que o aquaviário começaria a operar em maio, o que também não aconteceu.

Atualização

02/06/2023 - 6:41
Após a publicação do texto, o projeto foi sancionado pelo governador Renato Casagrande (PSB)

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