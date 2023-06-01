Estações do Aquaviário vão ganhar nomes de políticos capixabas

Plataforma de acesso à estação do Aquaviário em Vitória sendo instalada Crédito: Fernando Madeira

As estações do Aquaviário vão ser batizadas com nomes de personalidades políticas do Espírito Santo . O projeto de lei, de autoria do deputado estadual Tyago Hoffmann (PSB), foi aprovado no plenário da Assembleia Legislativa do Estado e sancionado pelo governador Renato Casagrande (PSB).

Ao todo, são três estações construídas pelo governo capixaba para dar início à operação do Aquaviário na Baía de Vitória, navegando entre a Capital, Vila Velha e Cariacica. Confira abaixo o nome que cada uma deve receber.

Cariacica: Prefeito Aloízio Santos

Vila Velha: Governador Albuíno Azeredo

Vitória: Prefeito Setembrino Pelissari

O deputado explicou que os homenageados foram escolhidos de acordo com a contribuição que tiveram para a mobilidade urbana e a qualidade de vida na Grande Vitória.

Da esquerda para a direita: prefeito Aloízio Santos, governador Albuíno Azeredo e prefeito Setembrino Pelissari Crédito: Reprodução

Inauguração prevista para junho

Prevista para ocorrer em maio, a inauguração do Aquaviário foi remarcada mais uma vez . Anteriormente, a expectativa era que o modal começasse a operar no final de 2022, mas as estações inacabadas de embarque e desembarque atrasaram o projeto para junho.

Uma das principais promessas do atual governo, as obras foram marcadas por uma série de atrasos: a previsão inicial era que tudo fosse finalizado até o final do ano passado.

Em seguida, a administração estadual remarcou a inauguração para o primeiro trimestre de 2023, cujo prazo final era em março. Nada foi feito. Houve uma nova promessa de que o aquaviário começaria a operar em maio, o que também não aconteceu.