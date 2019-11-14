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Dicas da Lucy

Faça seu limpador perfumado para piso render até 30 litros

A personal organizer Lucy Mizael dá uma dica imperdível pra você deixar o piso de sua casa limpo e perfumado, gastando pouco.

Públicado em 

14 nov 2019 às 09:44
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Mistura de água e limpador perfumado Crédito: Lucy Mizael
Eu não sei vocês, mas leio manual, bula de remédio e rótulos de produtos de limpeza. Tenho até uma lupa em casa para ler com facilidade as letrinhas minúsculas, assim nenhuma informação passa despercebida.
Nos rótulos os fabricantes indicam a dosagem certa para alcançar um resultado eficiente e isso evita desperdícios. Na prática, quando precisamos de um superpoder usamos uma quantidade concentrada, às vezes aplicando o produto puro diretamente sobre a superfície ou mancha. Mas para a limpeza básica, aquela do dia a dia, o ideal é usar o produto na dosagem recomendada, diluída o suficiente para manter tudo limpo e perfumado.
Foi lendo o rótulo de um limpador perfumado para piso que descobri que dá pra economizar e também limpar o piso de forma eficiente e prática, diluindo conforme orientação do fabricante, mas usando de forma diferente.
Em geral, a diluição do limpador perfumado é feita da seguinte maneira:
Para cada 5 litros de água no balde, usa-se 2 tampas e meia de limpador perfumado. Mas diluir no balde gera desperdício porque a cada um ou dois cômodos a água fica suja e precisamos trocar a água do balde e colocar mais produto.
Agora a super dica para você limpar com eficiência e economizar!
Material necessário:
Frasco com 5 litros de água Crédito: Lucy Mizael
  • 1 frasco vazio com capacidade para 5 litros
  • 1 frasco borrifador spray
  • 2 tampas e meia de limpador perfumado para piso
  • 5 litros de água da torneira
Modo de fazer:
  • Encha o frasco com 5 litros de água
  • Dilua as 2 tampas e meia do limpador perfumado na água, já dentro do frasco
  • Coloque o produto já diluído no borrifador
Limpador perfumado Crédito: Lucy Mizael
Modo de usar:
Molhe o pano de chão e coloque no rodo, borrife o limpador de piso diretamente no piso e vai passando o pano. A medida que o pano vai sujando lave no balde com água pura ou no tanque. Essa técnica também vale caso você use um MOP prancha ou giratório.
Ah! Vale dizer que o produto já está diluído, pronto para o uso. Não vai manchar seu piso, pode usar sem medo!
Borrifador Crédito: Lucy Mizael
Quando o borrifador esvaziar volte a encher e use a vontade! O produto diluído não estraga nem perde sua capacidade de limpeza
Um frasco de 500 ml de limpador perfumado para piso rende até 30 litros diluído nesta proporção.
Recomendo ler o rótulo do seu limpador para verificar a recomendação de diluição do fabricante.
Essa diluição é válida para limpadores perfumados, limpadores de limpeza pesada e  limpadores em gel. Só recomendo ler o rótulo e verificar a diluição recomendada.
Testa aí e me conta pra gente o que você achou e fique à vontade para sugerir temas!
Beijos, meus amores.

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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