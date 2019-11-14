Faça seu limpador perfumado para piso render até 30 litros

Mistura de água e limpador perfumado Crédito: Lucy Mizael

Eu não sei vocês, mas leio manual, bula de remédio e rótulos de produtos de limpeza. Tenho até uma lupa em casa para ler com facilidade as letrinhas minúsculas, assim nenhuma informação passa despercebida.

Nos rótulos os fabricantes indicam a dosagem certa para alcançar um resultado eficiente e isso evita desperdícios. Na prática, quando precisamos de um superpoder usamos uma quantidade concentrada, às vezes aplicando o produto puro diretamente sobre a superfície ou mancha. Mas para a limpeza básica, aquela do dia a dia, o ideal é usar o produto na dosagem recomendada, diluída o suficiente para manter tudo limpo e perfumado.

Foi lendo o rótulo de um limpador perfumado para piso que descobri que dá pra economizar e também limpar o piso de forma eficiente e prática, diluindo conforme orientação do fabricante, mas usando de forma diferente.

Em geral, a diluição do limpador perfumado é feita da seguinte maneira:

Para cada 5 litros de água no balde, usa-se 2 tampas e meia de limpador perfumado. Mas diluir no balde gera desperdício porque a cada um ou dois cômodos a água fica suja e precisamos trocar a água do balde e colocar mais produto.

Agora a super dica para você limpar com eficiência e economizar!

Material necessário:

Frasco com 5 litros de água Crédito: Lucy Mizael

1 frasco vazio com capacidade para 5 litros

1 frasco borrifador spray



2 tampas e meia de limpador perfumado para piso



5 litros de água da torneira



Modo de fazer:

Encha o frasco com 5 litros de água

Dilua as 2 tampas e meia do limpador perfumado na água, já dentro do frasco



Coloque o produto já diluído no borrifador



Limpador perfumado Crédito: Lucy Mizael

Modo de usar:

Molhe o pano de chão e coloque no rodo, borrife o limpador de piso diretamente no piso e vai passando o pano. A medida que o pano vai sujando lave no balde com água pura ou no tanque. Essa técnica também vale caso você use um MOP prancha ou giratório.

Ah! Vale dizer que o produto já está diluído, pronto para o uso. Não vai manchar seu piso, pode usar sem medo!

Borrifador Crédito: Lucy Mizael

Quando o borrifador esvaziar volte a encher e use a vontade! O produto diluído não estraga nem perde sua capacidade de limpeza

Um frasco de 500 ml de limpador perfumado para piso rende até 30 litros diluído nesta proporção.

Recomendo ler o rótulo do seu limpador para verificar a recomendação de diluição do fabricante.

Essa diluição é válida para limpadores perfumados, limpadores de limpeza pesada e limpadores em gel. Só recomendo ler o rótulo e verificar a diluição recomendada.

Testa aí e me conta pra gente o que você achou e fique à vontade para sugerir temas!