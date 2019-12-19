Fábrica vai produzir 34 milhões de rolos de papel higiênico por ano

O presidente da Suzano, Walter Schalka, afirmou na coletiva que é possível que, com a produção local, o preço do papel higiênico chegue mais em conta para os consumidores capixabas, já que as despesas com transporte nesse segmento têm grande peso no custo total do produto. Então, pode ser que haja um ganho no valor para o consumidor. Mas ele não precisou de quanto.

Foi a primeira vez que o presidente da Suzano, Walter Schalka, esteve no Estado para conversar com a imprensa. Durante a coletiva no Palácio Anchieta, não faltou bom-humor e informalidade, características que nem sempre andam de mãos dados com executivos do peso de Schalka. Ele, que usava uma camisa social, mas sem terno, chegou a brincar que não estava vestido a altura dos demais, especialmente da equipe de governo. Mas justificou o "dress code" explicando que ele iria para a fábrica de Aracruz e, portanto, o terno não fazia muito sentido.