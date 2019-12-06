Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Exploração de petróleo e gás em campos terrestres é promissora no ES
Economia

Exploração de petróleo e gás em campos terrestres é promissora no ES

A exploração do petróleo e gás do onshore promove o desenvolvimento regional descentralizado ao envolver diversos segmentos econômicos dos municípios da região

Publicado em 06 de Dezembro de 2019 às 04:00

Públicado em 

06 dez 2019 às 04:00
Aldren Vernersbach

Colunista

Aldren Vernersbach

Petróleo: produção em campos terrestres Crédito: Reprodução
O Espírito Santo é um dos Estados brasileiros com reservas de petróleo e gás natural no ambiente onshore (em terra) e no ambiente offshore (no mar), o que lhe garante vantagens oriundas da possibilidade de atrair investimentos de diferentes dimensões no setor de óleo e gás. No onshore, o ES possui 25,2 milhões de barris de petróleo e 233 milhões de m³ de gás natural, ambos em reservas provadas.
Objetivando incentivar o desenvolvimento da exploração dessas reservas onshore, o Ministério de Minas e Energia (MME) instituiu o Programa de Revitalização das Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural em Áreas Terrestres (REATE). O programa tem como objetivo propor e monitorar ações, projetos e políticas voltadas ao incremento das atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural em terra.

Veja Também

Empresas do setor de petróleo querem contratar profissionais do ES

Petrobras coloca à venda duas áreas de exploração de petróleo no ES

Do total de bacias sedimentares terrestres, 25 apresentam algum interesse para atividades de exploração e produção (E&P) de petróleo e gás natural, sendo apenas cinco consideradas como bacias maduras (Alagoas, Sergipe, Espírito Santo-Mucuri, Potiguar e Recôncavo), ou seja, bacias densamente exploradas. Nesse sentido, o programa contribui para que a bacia terrestre capixaba, também identificada como uma das de maior potencial petrolífero, seja ainda mais explorada, permitindo novos investimentos e o desenvolvimento de projetos integrados.
O potencial de monetização do gás do onshore está relacionado à possibilidade da sua transformação em insumo para a indústria petroquímica; combustível para veículos; combustível para o setor siderúrgico; geração de energia termelétrica; e cogeração de energia. A exploração do petróleo onshore pode ser atrelada à atividade de refino, modelada em minirrefinarias regionais de combustíveis, bem como às plantas industriais petroquímicas, integrando os segmentos da cadeia produtiva, o que resulta em maior eficiência e desenvolvimento do setor e da região onde estão as reservas.

Veja Também

Como produtor, ES deve receber fatia maior dos royalties do petróleo e gás

Produção de petróleo no ES ultrapassa 300 mil barris por dia

O Espírito Santo é o único Estado da Região Sudeste e Região Sul que possui atividades relevantes já executadas no onshore. Essa é mais uma vantagem capixaba, uma vez que essa área é a mais desenvolvida, industrializada e o maior mercado consumidor do país, tornando as reservas em terra do Espírito Santo (em São Mateus, Conceição da Barra, Jaguaré, Sooretama e Linhares) ainda mais atrativas devido às oportunidades de negócios no setor. A Imetame Energia, empresa capixaba, já iniciou os investimentos na área.

Veja Também

Oportunidades para empresas do ES nas cadeias produtivas da indústria

Como produtor, ES deve receber fatia maior dos royalties do petróleo e gás

ES precisa de zonas especiais de exportação para integrar economia

É essencial destacar que a exploração do petróleo e gás do onshore promove o desenvolvimento regional descentralizado, ao envolver diversos segmentos econômicos dos municípios da região em que as atividades são executadas, podendo contribuir para o crescimento da economia do interior do ES.
Nesse sentido, o governo do Espírito Santo e governos municipais podem auxiliar na atração desses investimentos, com a divulgação do ambiente de negócios estadual, e servindo de agentes criadores de sinergia entre empresas dessa cadeia produtiva, destacadamente as multinacionais e as empresas capixabas potenciais fornecedoras do setor. Portanto, a exploração de petróleo e gás onshore pode ser um vetor ainda maior de desenvolvimento regional para o Espírito Santo, uma oportunidade que deve ser ainda mais explorada.

Aldren Vernersbach

A economia capixaba tem espaço aqui, com textos do economista, pesquisador e consultor, vinculado ao Instituto de Economia da UFRJ, membro do GEE, economista-membro da International Association for Energy Economics (IAEE) e do Institute for New Economic Thinking (INET)

Tópicos Relacionados

espírito santo Petrobras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília
Estúdio da rádio CBN Vitória
CBN Vitória completa 30 anos com abraços sonoros no capixaba
Imagem de destaque
Vale prevê investir cerca de R$ 12 bilhões até 2030 no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados