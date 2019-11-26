"Governo espera que novas regras de transição sejam votadas este ano"

A Emenda 103 foi votada em Brasília. Então tinha a necessidade de se fazer uma adequação da forma mais breve possível, para que a gente possa vencer essa pauta. Então fizemos uma conversa do governador com o presidente da Assembleia, pedindo que os projetos fossem lidos e colocados em votação e, assim, houve esse entendimento e chegamos a um acordo, conversando e sensibilizando os deputados. Apesar de ser uma pauta sensível, só foram alterados dois assuntos, que são a idade de aposentadoria e a alíquota de contribuição. Então foi um resultado satisfatório, dentro do que foi esperado, dentro do que foi discutido em Brasília, dentro do que foi discutido no Congresso Nacional.