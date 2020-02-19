Euclério Sampaio no DEM: entre Casagrande e Bolsonaro

Euclério Sampaio quer ser candidato a prefeito de Cariacica Crédito: Amarildo

Com sua filiação ao Democratas (DEM), sacramentada nesta terça-feira (18) com direito a cerimônia de assinatura da ficha em um prédio comercial de Vitória , o deputado estadual Euclério Sampaio consegue uma proeza digna dos melhores malabaristas e contorcionistas: posiciona-se, ao mesmo tempo, como aliado de primeira hora do governo Casagrande (PSB) no Estado – está na linha de frente da tropa do governador na Assembleia – e como apoiador e admirador do governo Bolsonaro (sem partido) no país. O DEM faz parte do governo Bolsonaro, com ministérios.

É de fato um malabarismo político porque, no espectro político-ideológico, os dois governantes se encontram bem distantes: tal como seu PSB, Casagrande é um governador declaradamente de centro-esquerda, enquanto Bolsonaro se tornou um expoente da extrema direita não só no Brasil como em âmbito mundial. Do ponto de vista das ideias, o contraste entre os dois governantes fica mais evidente a cada declaração e a cada "encontrão político" entre o presidente e o governador no debate político (como o das escolas cívico-militares e o dos tributos sobre combustíveis, só para citar dois dos mais recentes episódios).

Mas Euclério de bobo nada tem e, sem fazer muito alarde, tem sido reconhecido por colegas de plenário como um homem habilidoso na articulação política. Determinado a ser candidato a prefeito de Cariacica – o DEM lhe assegura legenda –, o policial civil aposentado buscará equilibrar um pé em cada polo, colhendo os dividendos eleitorais de ser um aliado do Palácio Anchieta (em tese, mais recursos estaduais para Cariacica) ao mesmo tempo em que se apresenta como um bolsonarista “linha dura”, sobretudo na área de segurança pública.

Resta saber se o eleitor de Cariacica entenderá ou se estranhará essa mistura de um candidato que, a princípio, rezará para dois santos.

GOVERNO CASAGRANDE COM EUCLÉRIO

A filiação de Euclério ao DEM foi prestigiada por políticos que, por diversos motivos, chamaram atenção por sua presença. Para começar, o governo Casagrande se fez representar não só por um ou pelo outro, mas por seus dois principais articuladores e operadores políticos: o secretário de Governo, Tyago Hoffmann (PSB), e o chefe da Casa Civil, Davi Diniz. Não é todo dia que se vê isso. Foi prova incontestável não só de que Euclério é parte importante, hoje, do projeto político do governo, mas também de que o Palácio Anchieta o ajudará a viabilizar sua candidatura a prefeito. Ou seja, Euclério pode vir a ser, em Cariacica, o candidato do governo Casagrande.

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BOAS-VINDAS DADAS POR HOFFMANN (???)

O ato de filiação foi conduzido pelo presidente municipal do DEM, Nilson Basílio – irmão do vice-prefeito de Cariacica, Nilton Basílio (PDT), também pré-candidato a prefeito. Mostrando o quanto o DEM hoje está incorporado ao governo Casagrande, Nilson pediu a Hoffmann, do PSB, para “dar as boas-vindas ao DEM para Euclério”. O secretário de Governo foi o primeiro a falar.

FREITAS E A REDE DE THEODORICO

Também representante do PSB, o líder do governo Casagrande na Assembleia, deputado Eustáquio de Freitas, também teve destaque na mesa, ao lado do presidente estadual do DEM, Theodorico Ferraço, a quem chamou de “nosso grande líder”. E brincou com Theodorico, em referência ao período de filiações de pré-candidatos: “A gente [do PSB] tem que ter cuidado com ele, porque ele está vindo com aquela rede dele de Cachoeiro pegando todos os peixes grandes, e só vão sobrar as piabinhas para nós”.

DE OLHO NA SUPLÊNCIA

Freitas, a propósito, é o 1º suplente da coligação pela qual Euclério se elegeu em 2018 (...). Está na Assembleia, por enquanto, na vaga de Bruno Lamas (PSB), que retoma o cargo em abril. Portanto, também por esse fator, tem total interesse em que Euclério se eleja prefeito.

THEODORICO: “NÃO AGUENTO MAIS EUCLÉRIO”

Theodorico, por seu turno, tirou sarro de Euclério: “Eu já tolero ele há muitos anos. Não sei se fico mais feliz porque ele vai ser prefeito de Cariacica ou porque vai deixar a Assembleia. Uma das duas”, disse, causando risadas.

LAMAS QUER O APOIO DO DEM

No bonde do PSB, também esteve presente o já citado Bruno Lamas, mas por outro motivo: quis reforçar o apoio do DEM à sua candidatura a prefeito da Serra, segundo ele apalavrado por Theodorico Ferraço há cerca de um ano.

COADJUVANTES

Além dos nomes já mencionados, compareceram o vereador de Viana Cabo Max (PP), pré-candidato a prefeito de sua cidade; o presidente do PP em Vitória, Marcos Delmaestro; o presidente da Câmara de Vitória, Cleber Felix – que disputará a reeleição pelo DEM; e o vereador de Vitória Denninho, que buscará a reeleição pelo Cidadania. Denninho é parente de Euclério e foi assessor do deputado por cerca de 20 anos. Sobre toda essa proximidade, fez uma fala curiosa: “Conheço Euclério em quase todos os sentidos...”

BOLSONARISMO DISPUTADO

O posto de “candidato bolsonarista”, almejado por Euclério, é disputado por outros pré-candidatos a prefeito de Cariacica, como o Subtenente Assis (PSL) e o vereador Joel da Costa (Cidadania).

TRANSPARÊNCIA SOBRE A RESIDÊNCIA

Euclério abriu logo o jogo sobre um tema que sempre é lembrado em campanhas a prefeito de Cariacica (com Juninho, Marcelo Santos etc.): o endereço fixo. “Nasci e cresci em Cariacica. Moro em meu apartamento em Cariacica. Mas tenho mesmo apartamento em outro lugar, assim como todo mundo tem. Não farei minha campanha com mentiras!” O “outro lugar”, no caso dele e dos demais, é a Praia da Costa, em Vila Velha.

ERICK FAZ 33

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JANETE QUASE TIROU 10

A deputada Janete de Sá (PMN) também condenou no plenário, nesta quarta (19), o insulto de Bolsonaro à jornalista. No repúdio, mandou muito bem! Só se confundiu um pouco, dizendo que Campos Mellos sofreu um ataque “homofóbico”.

MARCELO SANTOS COM PEÇANHA

Deram o que pensar, na sessão de terça-feira (17), os elogios rasgados feitos pelo deputado Marcelo Santos ao prefeito de Itapemirim, Thiago Peçanha (PSDB). O prefeito é inimigo, na cidade, do grupo de Theodorico Ferraço, por sua vez inimigo de Marcelo.

SABATINA DO GOVERNADOR

O governador foi convocado por Erick Musso para comparecer à Assembleia até o dia 3 de março para realizar a sua prestação de contas anual aos deputados. Promete!