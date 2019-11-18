Ethel é, por direito, a primeira mulher na reitoria da Ufes

Atual vice-reitora da Ufes, Ethel Maciel foi a escolhida por alunos e servidores para ser nova reitora Crédito: Reprodução/ Instagram Ethel Maciel

Registre-se que esse não é apenas mais um cargo a ser ocupado por mulheres que, em sua luta cotidiana, injusta, tantas vezes brutal, cruel e intimidatória por igualdade, vão penetrando nos meandros do poder, até então guardados a muitas e invioláveis chaves, em uma sociedade machista, patriarcal e violadora dos Direitos das mulheres.

Esse resultado, carregado de simbolismos e significados, vem como um raio de esperança a alimentar nas mulheres e na sociedade a certeza de que a cultura sexista, machista e misógina, na qual estamos mergulhados há séculos no Brasil, começa a sofrer fissuras que poderão ser ampliadas, dependendo dos combates que empreendermos, coletivamente, estrategicamente e fortemente pautadas em firmes convicções e lutas por reconhecimento. Direitos não nos são dados. Direitos são o resultado de lutas empreendidas todos os dias, com consequências duras e sofridas para aqueles que as travam.

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Teremos Ethel, primeira mulher na reitoria da Ufes em seus 65 anos de existência, se os ventos conservadores, travestidos de defesa dos valores da sociedade não nos levarem a vergonha de vermos a Democracia ser vencida pelo autoritarismo de uma falsa e indecorosa hipocrisia que tem minado as conquistas que fomos capazes de vencer ao longo da história.

A decisão final está nas mãos do Presidente da República, mas ela deverá ser tomada sob o peso dos quase 85% de votos dos estudantes da Ufes e 70% dos professores, que foram às urnas para mostrar que a universidade não é lugar de desordem e de baderna, mas lugar de ciência e de produtividade.

Ethel não é apenas a primeira mulher a vencer a eleição na Universidade Federal do Espirito Santo. Ela é uma cientista do maior quilate, respeitada internacionalmente em sua área de pesquisa. Pesquisadora Nível 1 do CNPq, com centenas de trabalhos publicados. Sua trajetória acadêmica impecável lhe dá a grandeza de uma cientista mundial que hoje está disposta a implementar um projeto de universidade para além dos limites do Espírito Santo e do Brasil.

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A comunidade cientifica internacional, com seus rigorosos padrões de qualidade, a inclui como uma das pesquisadoras mais referenciadas em tuberculose no Brasil e no mundo. Como consultora da Organização Mundial de Saúde, a futura reitora alerta ao mundo que as mulheres têm muito a contribuir e estão dispostas a fazê-lo ocupando os lugares que lhes são por direito.

Não é apenas uma mulher que chega ao poder e ao núcleo central da Universidade do Espirito Santo. Sua eleição é a vitória da Enfermagem, categoria invisibilizada, desvalorizada e excluída das grandes decisões das politicas de saúde , mas indispensável ao alcance de padrões ótimos de saúde nas sociedades mais avançadas do mundo.

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É uma pesquisadora mulher em mundo masculino no qual cientistas mulheres foram ocultadas do protagonismo das grandes investigações que mudaram a história humana.