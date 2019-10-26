Estado brasileiro precisa ser melhor, não maior ou menor

Reforma administrativa vai mirar o grande nível de engessamento do Orçamento brasileiro, fonte de desperdícios, e assim priorizar os serviços essenciais, como a saúde pública Crédito: Fábio Pozzebom/Arquivo Agência Brasil

O Estado, no Brasil, tornou-se estruturalmente ineficaz. Isso vale para os três níveis de governo. Sobram déficits, faltam entregas de serviços para a população. Se o problema é estrutural, ele precisa de soluções estruturais. No ES, o governo Casagrande sinaliza que a reforma estadual da previdência está no topo das prioridades. É estrutural. Assim como são estruturais as modificações em curso no modelo de governança: governo digital; parcerias público-privadas; parcerias público-públicas; e renegociação do pacto federativo.

O governo Bolsonaro também aponta para a repactuação das condições objetivas de governança. Para melhorar a capacidade de entregas e superar “gargalos” do processo decisório e do arcabouço institucional – inclusive a proliferação de órgãos de controle e fiscalização que não conversam entre si e que produzem um cipoal de mecanismos concorrentes e paralelos de controle. Para controlar o Leviatã, produziu-se no Brasil um novo Leviatã.

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Estão no forno o pacto federativo e a reforma administrativa . O pacto mira a descentralização de poder, recursos e responsabilidades. O mantra do “menos Brasília e mais Brasil”. Acompanhado da ampliação de parcerias público-privadas e concessões de serviços. E com novos papéis e responsabilidades para Estados e municípios e para a iniciativa privada.

Já a reforma administrativa vai mirar o grande nível de engessamento do Orçamento brasileiro, fonte de desperdícios. Vai mirar, também, o crescimento desproporcional dos salários dos servidores federais. Conjugada com o pacto federativo e com a o programa de PPPs , privatizações e concessões, a reforma administrativa pode significar mudança estrutural no modelo de governança.

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Passou da hora de o Brasil fazer uma reforma do Estado. E não apenas um ajuste nas carreiras do setor público. O Estado é ineficaz e fonte de desigualdades. É preciso superar a visão da dicotomia do mais Estado “versus” menos Estado. O que se precisa é de um Estado melhor, delegando a prestação de serviços para quem faz melhor, seja na sociedade, seja no mercado. Com uma visão de antinomias nas relações circulares entre Estado, Mercado e Sociedade.

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