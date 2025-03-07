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Caso revoltante

Vini Jr. reclama da Conmebol em racismo contra Luighi

Após a partida, Luighi voltou a chorar ao ser entrevistado na saída do gramado

Publicado em 07 de Março de 2025 às 13:57

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 mar 2025 às 13:57
 Vini Jr., jogador do Real Madrid, se manifestou no Instagram em apoio a Luighi e cobrando a Conmebol após o caso de racismo em jogo contra o Cerro Porteño, no Paraguai, pela Libetadores sub-20.
Luighi sofrendo racismo no Paraguai
Luighi sofrendo racismo no Paraguai Crédito: Palmeiras
"Parabéns pelo posicionamento, mano. É triste, mas fique forte. Vamos juntos nessa luta. Até quando, Conmebol? Vocês nunca fazem nada. Nunca!", disse Vinir Junior no Instagram.

RACISMO NO PARAGUAI

Na partida entre Palmeiras e Cerro Porteño ocorrida nesta quinta-feira (6), na cidade de San Lorenzo, Luighi levou uma cusparada e foi chamado de "macaco" por um torcedor. O jogador denunciou o xingamento ao árbitro e chorou no banco de reservas.
Após a partida, Luighi voltou a chorar ao ser entrevistado na saída do gramado. O jornalista, que presta serviço para a transmissão oficial da entidade, tentou ignorar o caso de racismo e perguntou sobre a partida para Luighi. O jogador do Palmeiras, indignado, se recusou a responder e desabafou sobre o que havia acontecido com ele.
Figueiredo, do Palmeiras, também foi vítima de racismo na partida. Ele viu um torcedor, com uma criança no colo, imitando macaco em sua direção enquanto passava na lateral do campo.
O Palmeiras divulgou nota condenando os atos racistas e disse que irá "até as últimas instâncias para que todos os envolvidos sejam punidos". Já a Conmebol afirmou, também em nota, que "medidas disciplinares apropriadas serão implementadas".

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