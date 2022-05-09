Vídeo: surfistas aproveitam temporada de grandes ondas em Regência

A força da natureza proporciona um paredão de água deslumbrante. Nesta época do ano, a Praia de Regência, em Linhares , no Norte do Espírito Santo , tem um diferencial: a mudança na direção do vento faz as ondas ficarem ainda mais altas. A temporada dura entre o outono e a primavera e os surfistas aproveitam.

A praia é reconhecida pelos praticantes do esporte como uma das melhores do país. O surfista Luiz Hadad explica o efeito que causa o vento no mar. Ele também é chamado de “terral”, porque vem da terra para o mar e possibilita a formação de ondas em formato de tubo. “Esse vento norte e nordeste na Grande Vitória fica de lado. Aqui ele vem ‘terral’, vindo da terra para o mar. Ele ajuda na formação da onda, para ela ficar bem tubular”, disse.

O empresário e surfista Fabrício Fiorot fica encantado com a beleza. Ele elogia as formações de onda . “A onda realmente é espetacular, a gente fica deslumbrado com a natureza que nos presenteou já com ótimas ondulações”, falou Fiorot.

Bodyboarder pega onda em Regência Crédito: Juliano Gomes

As ondas impressionaram também o surfista Felipe Bayan. Ele mora na Indonésia, que é conhecido como um dos principais destinos de quem gosta de surfar. Segundo ele, o mar de Regência não deixa nada a desejar ao país da Ásia. “Estou fascinado com o lugar. A paisagem é incrível, as ondas fantásticas. Um lugar que se distingue do resto do litoral do Brasil. É a primeira vez que eu venho aqui e não deixa nada a desejar à Indonésia”, comentou o surfista.

A procura de surfistas aumenta durante esta época do ano, o que também ajuda a economia local. Donos de pousadas esperam por mais turistas. “A gente está esperando atrair muito público. Que venham e tragam a família, amigos e colegas. A nossa onda é perfeita, a mais perfeita do Brasil”, concluiu Fiorot.