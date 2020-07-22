Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Vettel nega arrependimento por troca e diz que ida para Ferrari era sonho
Fórmula 1

Vettel nega arrependimento por troca e diz que ida para Ferrari era sonho

O piloto alemão está de saída da Ferrari, que decidiu não renovar seu contrato para a temporada 2021. O futuro na categoria ainda é incerto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2020 às 16:56

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 16:56

Sebastian Vettel, da Ferrari, no GP da Estíria de 2020
Sebastian Vettel, da Ferrari, no GP da Estíria de 2020 Crédito: Bryn Lennon/Getty Images
O alemão Sebastian Vettel disse, nesta quarta-feira (22), em entrevista à emissora de televisão Sky Sports que não está arrependido de ter ido para a Ferrari, equipe que defende desde 2015. Mas lamenta não ter conquistado títulos com a equipe italiana.
"A Ferrari sempre foi um sonho meu. Eu não quero dizer que fui submetido a uma lavagem cerebral, mas obviamente fui instigado maciçamente por minha infância, por Michael [Schumacher] no carro vermelho", afirmou.
"Olhando para trás, nossa missão, minha missão, era vencer o campeonato. Nós não fizemos isso, então, nesse sentido, fracassamos. Mas ainda tivemos alguns anos muito bons, alguns destaques e boas corridas, então eu não me arrependo", continuou.
O piloto alemão está de saída da Ferrari, que decidiu não renovar seu contrato para a temporada 2021. O futuro de Vettel na categoria ainda é incerto.
Vettel chegou com status de tetracampeão pela Red Bull -títulos estes conquistados entre 2010 e 2013-, mas não conseguiu repetir o sucesso na equipe italiana.
Atualmente, Vettel se encontra apenas na 10ª colocação na temporada, com nove pontos. O piloto disse que a equipe "não está em posição de lutar por vitórias e pódios", mas afirmou que continuará brigando pelas melhores classificações nas corridas.
"Apesar de deixar a equipe, tento fazer meu trabalho e ajudar todas as pessoas que me deram tanto e me ajudaram muito nos últimos anos", declarou.

Veja Também

Olimpíada de Tóquio não será possível nestas condições, diz organização

Premier League anuncia que não registrou testes positivos da Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Para participar da promoção é necessário se cadastrar no Sá+, programa de relacionamento do Shopping Mestre Álvaro
Do expresso ao affogato: semana do café é celebrada com promoções na Serra
Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados