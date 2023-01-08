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Adeus ao ídolo vascaíno

Velório de Dinamite será em São Januário e aberto ao público

Os fãs de Roberto Dinamite poderão se despedir do ex-jogador a partir das 10 horas desta segunda-feira (9)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 jan 2023 às 16:56

Publicado em 08 de Janeiro de 2023 às 16:56

Os fãs de Roberto Dinamite poderão se despedir do ex-jogador a partir das 10 horas (de Brasília) desta segunda-feira (9). Velório aberto ao público vai durar nove horas, entre 10h e 19h no estádio São Januário, no Rio de Janeiro.
Na manhã de terça-feira (10), entre 9h e 10h, o velório segue no estádio apenas para familiares e convidados. O corpo estará no campo, próximo à estátua de Roberto Dinamite.
Vasco
Dinamite foi homenageado e muito celebrado no Vasco Crédito: Divulgação/Vasco
Dinamite morreu aos 68 anos, neste domingo (8), de causa não divulgada, após mais de um ano tratando tumores na região do intestino.
Após o velório, o corpo de Dinamite será levado em carro dos Bombeiros ao Cemitério Nossa Senhora de Belém, em Duque de Caxias. Ele será sepultado ao lado dos pais. O cortejo parte de São Januário às 10h30 de terça. As informações foram anunciadas pelo Vasco na tarde deste domingo.

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Dinamite tem uma estátua em São Januário, inaugurada em abril de 2022, e também será homenageado no nome da rua do estádio. Ele é o maior artilheiro da história do Vasco da Gama, do Campeonato Carioca, do Brasileirão e dos clássicos do Rio de Janeiro, entre outros recordes.
Ele é também o maior goleador de São Januário, com 184 gols marcados no estádio. Jogou mais de vinte anos no Vasco e foi quem mais entrou em campo pelo clube (1.110 jogos).
O Vasco decretou luto oficial de sete dias e vai manter as bandeiras do clube a meio mastro. Os times que entrarem em campo neste período levarão a tarja negra de luto nos uniformes. No velório, a guarda de honra do remo do clube estará postada junto ao corpo do ídolo.

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