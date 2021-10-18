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Ídolo do clube

Vasco anuncia campanha para estátua de Roberto Dinamite em São Januário

O vascaíno que quiser participar da campanha poderá fazer doações a partir de R$ 25,00. O projeto pretende arrecadar R$ 190 mil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 out 2021 às 19:36

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 19:36

Ídolo vascaíno Roberto Dinamite terá uma estátua no gramado de São Januário financiada pela torcida
Ídolo vascaíno Roberto Dinamite terá uma estátua no gramado de São Januário financiada pela torcida Crédito: Divulgação | Vasco da Gama
 O Vasco anunciou nesta segunda-feira (18) o lançamento de uma campanha de financiamento coletivo (crowdfunding) para viabilizar a construção de uma estátua do ídolo Roberto Dinamite no estádio de São Januário.
"Roberto Dinamite, é, sem dúvida nenhuma, o maior ídolo do Vasco, maior artilheiro do clube e do Campeonato Brasileiro. Durante muitos e muitos anos foi o jogador símbolo do Vasco. Nós vamos então prestar uma justa homenagem a esse grande ex-jogador", disse o presidente Jorge Salgado ao site oficial do clube.
Para a iniciativa, o clube cruzmaltino contratou o artista plástico Mario Pitanguy, que fez a estátua de Ayrton Senna instalada na praia de Copacabana. A homenagem ficará localizada no gramado de São Januário, em frente à curva da arquibancada.
O vascaíno que quiser participar da campanha poderá fazer doações a partir de R$ 25,00. Além disso, o torcedor que fizer uma contribuição no valor de R$ 1.000,00 terá direito a eternizar o seu nome na base da estátua de Roberto.
As recompensas oferecidas aos doadores incluem, além do certificado e do nome na homenagem, moeda exclusiva da campanha, pôster e camisa autografados por Dinamite, visita com Roberto ao ateliê onde a estátua está sendo esculpida e até mesmo uma miniatura da estátua.
O projeto pretende arrecadar R$ 190 mil. Interessados podem conferir formas de ajudar em https://nova.kickante.com.br/l/vasco.

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