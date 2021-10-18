Vasco anuncia campanha para estátua de Roberto Dinamite em São Januário

Ídolo vascaíno Roberto Dinamite terá uma estátua no gramado de São Januário financiada pela torcida Crédito: Divulgação | Vasco da Gama

O Vasco anunciou nesta segunda-feira (18) o lançamento de uma campanha de financiamento coletivo (crowdfunding) para viabilizar a construção de uma estátua do ídolo Roberto Dinamite no estádio de São Januário.

"Roberto Dinamite, é, sem dúvida nenhuma, o maior ídolo do Vasco, maior artilheiro do clube e do Campeonato Brasileiro. Durante muitos e muitos anos foi o jogador símbolo do Vasco. Nós vamos então prestar uma justa homenagem a esse grande ex-jogador", disse o presidente Jorge Salgado ao site oficial do clube.

Para a iniciativa, o clube cruzmaltino contratou o artista plástico Mario Pitanguy, que fez a estátua de Ayrton Senna instalada na praia de Copacabana. A homenagem ficará localizada no gramado de São Januário, em frente à curva da arquibancada.

O vascaíno que quiser participar da campanha poderá fazer doações a partir de R$ 25,00. Além disso, o torcedor que fizer uma contribuição no valor de R$ 1.000,00 terá direito a eternizar o seu nome na base da estátua de Roberto.

As recompensas oferecidas aos doadores incluem, além do certificado e do nome na homenagem, moeda exclusiva da campanha, pôster e camisa autografados por Dinamite, visita com Roberto ao ateliê onde a estátua está sendo esculpida e até mesmo uma miniatura da estátua.