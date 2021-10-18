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Jogo na terça-feira

Neymar sente dores e vira desfalque do PSG na Champions League

Em comunicado, o clube de Paris afirmou que o camisa 10 está com "dores nos adutores". O PSG enfrenta o RB Leipzig, pela 3ª rodada da competição

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 16:25

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 out 2021 às 16:25
Neymar em treino do PSG
Neymar em treino do PSG Crédito: Reprodução Twitter PSG
 O atacante Neymar, que voltou para a Europa após representar o Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 2022, virou desfalque para o PSG no duelo desta terça-feira (19), contra o RB Leipzig, pela 3ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília).
Em comunicado divulgado na manhã desta segunda (18), o clube de Paris afirmou que o camisa 10 está com "dores nos adutores" desde que voltou do compromisso com a seleção de Tite.
Diante disto, ele "terá que estender o período de tratamento por alguns dias antes do retorno normal ao time". Não há prazo, até o momento, de volta aos gramados.
Além do camisa 10, Paredes é outro que estará fora do confronto de amanhã, também em função de uma lesão sofrida durante a Data Fifa.
Por fim, Sergio Ramos, que ainda não estreou pela nova equipe, "continua treinando individualmente sob o controle da equipe médica".

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