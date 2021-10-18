Neymar sente dores e vira desfalque do PSG na Champions League

Neymar em treino do PSG Crédito: Reprodução Twitter PSG

O atacante Neymar, que voltou para a Europa após representar o Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 2022, virou desfalque para o PSG no duelo desta terça-feira (19), contra o RB Leipzig, pela 3ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília).

Em comunicado divulgado na manhã desta segunda (18), o clube de Paris afirmou que o camisa 10 está com "dores nos adutores" desde que voltou do compromisso com a seleção de Tite.

Diante disto, ele "terá que estender o período de tratamento por alguns dias antes do retorno normal ao time". Não há prazo, até o momento, de volta aos gramados.

Além do camisa 10, Paredes é outro que estará fora do confronto de amanhã, também em função de uma lesão sofrida durante a Data Fifa.