Tiger Woods é transferido de hospital em Los Angeles após cirurgia

Tiger Woods sofreu grave acidente de carro nos EUA e foi hospitalizado Crédito: Tiger Woods em torneio (Kevin C. Cox/ AFP

O golfista Tiger Woods foi transferido do hospital Harbor-UCLA Medical Center para o Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles, após sofrer grave acidente de carro na última terça-feira (23) . A informação da transferência foi divulgada em comunicado publicado nest quinta-feira (25) pelo Harbor-UCLA Medical Center.

De acordo com o diretor médico do hospital, Anish Mahajan, o golfista foi transferido "para continuar o tratamento ortopédico e a recuperação". Os hospitais ficam a cerca de 33 km um do outro.

Na última terça, Mahajan informou que as fraturas na perna e no tornozelo direitos de Woods tiveram que ser estabilizadas com a inserção de hastes e uma combinação de parafusos e pregos.

O golfista passou por uma longa cirurgia por conta das lesões. O atleta sofreu fraturas expostas na parte superior e inferior da tíbia e fíbula e lesões adicionais nos ossos do pé e tornozelo.

O ACIDENTE

Tiger Woods foi hospitalizado após sofrer um grave acidente de carro em Los Angeles, Califórnia. Segundo informações da polícia local, Woods era o único ocupante do veículo, que ficou destruído. O Corpo de Bombeiros precisou utilizar ferramentas especiais de resgate para tirar o jogador de golfe de dentro do carro.