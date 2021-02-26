Tiger Woods é transferido de hospital em Los Angeles após cirurgia

O golfista Tiger Woods foi transferido do hospital Harbor-UCLA Medical Center para o Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles, após sofrer grave acidente de carro na última terça-feira (23). A informação da transferência foi divulgada em comunicado publicado nest quinta-feira (25) pelo Harbor-UCLA Medical Center.
De acordo com o diretor médico do hospital, Anish Mahajan, o golfista foi transferido "para continuar o tratamento ortopédico e a recuperação". Os hospitais ficam a cerca de 33 km um do outro.
Na última terça, Mahajan informou que as fraturas na perna e no tornozelo direitos de Woods tiveram que ser estabilizadas com a inserção de hastes e uma combinação de parafusos e pregos.
O golfista passou por uma longa cirurgia por conta das lesões. O atleta sofreu fraturas expostas na parte superior e inferior da tíbia e fíbula e lesões adicionais nos ossos do pé e tornozelo.
O ACIDENTE
Tiger Woods foi hospitalizado após sofrer um grave acidente de carro em Los Angeles, Califórnia. Segundo informações da polícia local, Woods era o único ocupante do veículo, que ficou destruído. O Corpo de Bombeiros precisou utilizar ferramentas especiais de resgate para tirar o jogador de golfe de dentro do carro.
Imagens aéreas do local do acidente mostram o veículo a cerca de 30 metros da estrada. Fontes da polícia revelaram ao jornal Los Angeles Times que Woods estava viajando em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo. O SUV teria rodado na pista várias vezes antes de capotar.